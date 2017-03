Une Australienne brûlée par l’explosion de son casque audio dans un avion

Son casque audio explose en plein vol

Les batteries lithium-ion en cause ?

Modifié le 16/03/2017 à 17h23

Les écouteurs d'une passagère australienne ont pris feu alors qu'elle écoutait de la musique à bord d'un avion. L'incident s'est produit sur un vol entre Pékin (Chine) et Melbourne (Australie). Heureusement, la passagère a eu de bons réflexes : elle a vite jeté à terre son casque audio, qui a été aspergé d'eau par le personnel de bord. Néanmoins, elle présente certaines séquelles physiques : son cou et son visage sont brûlés et elle a développé des ampoules au main.Par ailleurs, l'eau versée sur l'appareil pour éteindre les flammes a fait fondre sa batterie et sa protection, le collant ainsi au sol. Les odeurs de plastique et de brûlé ont intoxiqué et incommodé les autres passagers.Dans le sillage du scandale des explosions de batteries du modèle Galaxy Note 7 de Samsung , les compagnies aériennes ont rappelé à leurs passagers les risques présentés par l'utilisation d'objets fonctionnant avec des batteries dans les avions.D'après le Bureau australien de la sécurité des transports (ATSB) chargé de mener l'enquête sur l'explosion ayant eu lieu sur le vol Pékin-Melbourne, des batteries lithium-ion seraient à l'origine de l'incident. L'ATSB craint que la hausse du nombre de produits alimentés par des batteries ne conduise à une augmentation des incidents de ce genre.