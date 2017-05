Un quart des Millennials font semblant d’avoir lu Tolkien

"Just read the f****in' book !"

James Bond encore plus mal loti

Modifié le 02/05/2017 à 18h05

L'association a interrogé 2 000 Britanniques. 41 % reconnaissent n'avoir jamais ouvert certains livres qu'ils prétendent pourtant avoir lus...Parler des livres qu'on n'a pas lus nécessite un certain talent que l'on peut d'ailleurs peaufiner grâce un ouvrage précisément consacré à cet art délicat. Il est évidemment plus facile de le faire quand on a vu le film. Attention tout de même, le cinéma est rarement entièrement fidèle à la littérature...Cela dit, s'il vous est déjà arrivé de faire semblant d'avoir lu un livre, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. En particulier s'il s'agit du: d'après un sondage commandé par la Reading Society britannique, un quart des 18-24 ans font semblant d'avoir lu la célèbre trilogie de Tolkien, alors qu'ils n'ont en réalité vu que les films de Peter Jackson. Un syndrome qui touche aussi les fans de, au grand dam des puristes comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui suit :La célèbre saga de Frodon, Gandalf et consorts n'arrive toutefois qu'en deuxième position de la liste des « livres-qu'on-prétend-avoir-lus-alors-qu'on-n'a-vu-que-le-film » : en tête, la série desde Ian Fleming. Viennent aprèsde Dan Brown,de Suzanne Collins,de C.S. Lewis etd'Irvin Welsh.Plus bas dans la liste, d'autres classiques comme, la sériede Stieg Larsson, ou encorede Mario Puzo. Peut-être d'ailleurs ignoriez-vous que certains de ces films avaient d'abord été des livres... Cela dit, pas de honte à avoir : en 2013, Orlando Bloom, qui incarne Legolas dans les films de Peter Jackson, a reconnu n'avoir jamais lu une seule page de l'œuvre originale...