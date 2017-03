Un tweet piraté de McDonald’s étrille Donald Trump

Le compte Twitter de McDonald's piraté

Tweet piraté : plus de 1 000 réponses

17/03/2017

Jeudi 16 mars 2017 à 9h16 du matin (heure de l'Est américain), un tweet publié sur le compte de l'entreprise McDonalds a vertement dénigré Donald Trump et appelé au retour de Barack Obama. «», disait la publication sur Twitter , qui a brièvement été épinglée en haut de la page de McDonald's.McDonald's, qui a pu retirer le tweet au bout d'une vingtaine de minutes, a présenté ses excuses pour cet incident. D'après l'entreprise, l'enquête menée a conclu que l'auteur du piratage serait une source externe.En 20 minutes, le tweet a suscité plus de 1 000 réponses. Plusieurs internautes se sont amusés de ce faux tweet de McDonalds : «» a-t-on ainsi pu lire. D'autres l'ont interprété plus sérieusement, estimant qu'il s'agissait d'une rupture avec la neutralité habituelle de McDonald's sur la vie politique américaine. Un changement qu'ils ont décidé de saluer en allant manger un Big Mac dans la journée (le sandwich emblématique de McDonald's).En revanche, cette attaque contre Donald Trump a provoqué la colère de ses partisans. Un internaute a ainsi interpellé McDonalds «». Le hashtag #BoycottMcDonalds a même fait son apparition.