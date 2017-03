Emma Watson et Amanda Seyfried victimes de piratage

De nouvelles stars victimes de piratage ?

Vers un Fappening 2.0 ?

L'actrice d'qui est à l'affiche deen ce mois de mars 2017 a déjà annoncé avoir déposé une plainte.Le risque d'un piratage est réel que ce soit pour les personnalités ou pour les anonymes... et la diffusion des images sur Internet suit peu après. Début 2017 les autorités militaires américaines ont découvert un vaste réseau d'échange de photos volées à des femmes de l'Armée de Terre et de la Marine des Etats-Unis. Des enquêtes sont ouvertes pour démanteler le réseau et découvrir les responsables.Les célébrités, elles, sont le plus souvent victimes de piratages. Ce serait le cas de cette fuite qui a eu lieu sur les forums 4Chan et Reddit. Emma Watson a confirmé via un porte-parole que des dizaines de photos, issues d'un essayage privé, ont été volées et distribuées sur Internet et a annoncé avoir porté plainte. Selon le porte-parole de la star, aucune photo de nu ne serait dans le lot.Il semblerait toutefois que deux vidéos d'Emma Watson dans son bain auraient été identifiées comme crédibles par les internautes, notamment après analyses de petits indices et des données Exif qui présentent notamment des coordonnées GPS.Une autre star, Amanda Seyfried, a également été victime d'une fuite de photos personnelles tandis que plusieurs noms circulent déjà comme celui de Kilye Jenner, demi-sœur de Kim Kardashian. Les internautes estiment qu'il pourrait s'agir du début d'une nouvelle fuite massive qui pourrait se traduire par un "Fappening 2.0" comme certains ont déjà surnommé l'événement.