Escape Games : quand le jeu vidéo se joue dans la vraie vie

Bientôt un escape game Zelda !

Modifié le 20/12/2016 à 15h08

A l'image de l'escape game, cette tendance émergente de jeu grandeur nature, invite le public à une immersion pour une durée d'une heure.A Paris, l'établissement The Game situé au cœur du quartier latin propose une salle inspirée du jeu vidéo Assassin's Creed (en partenariat avec Ubisoft). "Le Trésor des Templiers", les membres de l'équipe, constituée de 3 à 5 personnes, se glisseront dans la peau de jeunes recrues de la confrérie des Assassins. dans l'appartement de Rémy Lemoine, professeur d'Histoire et descendant du templier Jean Lemoine, les joueurs disposeront d'une heure pour inspecter les lieux pour trouver le trésor caché.Au mois de janvier 2015, Universal Studios Japan, SCRAP et Capcom ont ouvert un escape room au cœur du parc d'attraction d'Osaka, inspirée du célèbre jeu vidéo Resident Evil ! Intitulée Biohazard : les joueurs incarnent des survivants au virus de l'Umbrella Corporation, qui se retrouvaient enfermés au cœur d'une station de télévision. Ils avaient soixante minutes pour résoudre toutes les énigmes. Cette initiative proposée au public du 23 Janvier au 10 Mai 2015,a séduit les fans de l'univers de la licence.Aux Etats-Unis, Nintendo a annoncé un partenariat avec la société japonaise SCRAP, spécialisée dans la création d'escape rooms, pour la création d'une escape room éphémère sur le thème de la saga The Legend of Zelda. Cette expérience débutera début janvier et aura lieu dans plusieurs villes américaines. Le jeu s'appellera « Defenders of the Triforce ». Les aventuriers seront perdus dans un donjon du jeu vidéo, ils devront résoudre plusieurs énigmes pour terminer la partie. Une courte vidéo de présentation, diffusée sur YouTube, permet de se faire une idée de ce qui attendra les joueurs lors de leur entrée dans la pièce... Début des festivités le 31 janvier à San Francisco. Plus de renseignements sur le site www.scrapzelda.com.A noter, beaucoup de films ont inspirés les escapes room comme Jurassik Park, Mission impossible ou en encore Saw. Dans le quartier parisien de Pereire, on peut également trouver une salle qui reprend les décors du dessin animée Alice au pays des merveilles signé Disney.