Waze vous aide à éviter les amendes en cas de pollution

Waze empêche les amendes en vous alertant des restrictions pollution

Today's launch of #ZTL navigation for Italy and #CritAir routing for France means local & traveling Wazers alike can avoid hefty fines & drive greener. Learn how to update your app today. https://t.co/0CHe1cnAVx — waze (@waze) 23 avril 2018

Comment éviter l'amende ?

Modifié le 24/04/2018 à 18h05

Alors que Waze aide déjà bien les usagers lorsqu'un obstacle ou autre se dresse sur la route, cette nouvelle fonction sera bientôt disponible sur l'application et leur permettra d'éviter des amendes liées aux restrictions de circulation liées à la pollution.Il est obligatoire dans certaines villes de France (Paris, Grenoble, Lille, Villeurbanne, Strasbourg, Lyon, Toulouse etc...) de demander un certificat de qualité de l'air pour son véhicule Crit'Air . Ceux qui ne respectent pas les restrictions de circulation ou n'ont pas l'autocollant Crit'Air peuvent être sanctionnés d'une amende.Avec sa nouvelle fonction, Waze tiendra informé l'utilisateur en temps réel des restrictions de circulation pour ainsi lui dire où rouler et ne pas rouler, ce qui lui évitera une amende. La loi impose une contravention de catégorie de 3e classe pour les voitures soit 63 euros et pour les poids lourds une amende de 4e classe de 135 euros.Pour ce faire, il faut aller directement sur l'application et renseigner à laquelle des six catégories Crit'Air le véhicule appartient. Et la magie opère : Waze vous donnera des informations sur le chemin que vous devrez parcourir. L'obligation de demande d'un certificat Crit'Air sur Paris date du 1er juillet 2017 et touche plus de 8 millions de véhicules. Les diesels d'avant 2001 n'ont plus le droit de circuler en semaine, ils sont seulement autorisés à circuler le weekend et les jours fériés. Ils sont aussi obligés de posséder une vignette Crit'Air. Avec cette nouvelle fonction, Waze encourage les mouvements éco-responsables en France. Cette fonction ne couvre pas que notre pays mais aussi l'Italie qui à un système proche du nôtre.Waze est depuis 2008 sur le smartphone des Français. L'application a pour but de créer une grande communauté d'entre aide de conducteurs en prévenant ce qu'il se dresse sur la route comme les embouteillages, la position de radars mobiles, d'accidents, de verglas, etc... Elle signale d'ailleurs depuis le 13 avril 2018 la position du personnel autoroutier, pour leur propre sécurité. Waze est la première application de navigation GPS en France avec plus de 5 millions d'utilisateurs et possède plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde.