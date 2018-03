MWC 2018 : découvrez le concept car SMART EQ ForTwo en vidéo

A l'occasion du Mobile World Congress qui s'est tenu il y a quelques jours à Barcelone, le constructeur Smart a présenté son nouveau concept : EQ ForTwo.

Ce, non prévu à la vente pour l'instant, donne un premier aperçu de ce que le constructeur allemand va proposer dans les prochaines années en matière d'autopartage. En effet, ce modèle préfigure la mobilité urbaine telle que l'envisage Daimler : électrique, partagée et connectée.Le constructeur envisage pour ce modèle un autopartageà travers sa filialeet ses près de 3 millions d'utilisateurs dans le monde. Laest destinée à proposer aux utilisateurs un service de commande de la voiture directement depuis son téléphone mobile. Une fois sa course terminée, le véhicule reviendra de manière autonome jusqu'à son aire de stationnement afin d'y être rechargé, probablement par induction.Le concept car propose même un distributeur de gel désinfectant pour les mains afin de laisser le véhicule en parfait état avant et après son utilisation pour le prochain passager du service.Retrouvez la EQ ForTwo dans cette vidéo