Tesla : la première Model 3 sort d'usine

Une cadence de production très mesurée pour les premières Model 3

First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3 — Elon Musk (@elonmusk) 9 juillet 2017



Pour acheter une Model 3, l'attente s'annonce longue

Modifié le 10/07/2017 à 17h41

Pas de cérémonie en grande pompe mais deux photos sur Twitter qui en disent long : Elon Musk s'est contenté d'une forme sobre pour faire savoir que les premières Tesla Model 3 sortent désormais d'usine. Les premières séries de cette voiture tant attendue se feront au compte-gouttes : seules 30 voitures devraient rejoindre les routes en juillet 2017 et 100 en août 2017. Cette cadence très mesurée contraste avec le rêve d'Elon Musk de faire de ses usines, mais le rythme devrait s'accélérer dans les prochains mois. L'objectif de production pour fin 2017 est fixé à 20 000 véhicules par mois et à 500 000 véhicules par an en 2018, tandis que la firme cumule déjà 370 000 précommandes.Les premiers clients recevront leurs Model 3 le 28 juillet 2017. La liste d'attente est longue : d'une part en raison de retards qui ont émaillé la production de cette voiture, d'autre part à cause de l'enthousiasme pour ce premier véhicule électrique conçu pour le grand public. Un acompte de 1 000 dollars est requis pour en réserver un. Mais il faudra s'armer de patience : les personnes réservant leur Model 3 aujourd'hui ne recevront pas la leur avant fin 2018, a prévenu Elon Musk.Au-delà de la prouesse technologique que constitue cette voiture dont la batterie dure plus longtemps que celle de tout autre véhicule actuellement disponible, l'équipement en stations de recharge reste un grand problème dans de nombreux pays, dont la France. Mais les ingénieurs de Tesla y pensent déjà : les stations de recharge devraient se multiplier dans les années qui viennent.