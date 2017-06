Los Angeles s’intéresse aux tunnels d’Elon Musk

Eric Garcetti n'est pas contre l'idée d'un tunnel sous sa ville

Un réseau de tunnels pour voitures et piétons ?

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy — Elon Musk (@elonmusk) 18 juin 2017



Modifié le 20/06/2017 à 10h29

Ne comptez toutefois pas prendre les tunnels de The Boring Company dans un avenir proche : comme la plupart des projets d'Elon Musk, ces tunnels ne verront le jour, si c'est le cas, que dans plusieurs années.Le concept de The Boring Company est un peu plus complexe qu'un simple tunnel pour voitures : les véhicules ne rouleront pas. L'idée est de les placer sur des sortes de wagons, sur des rails, qui rouleraient, eux, à près de 200 kilomètres par heure. Une fois à destination, le conducteur sort sa voiture du wagon et reprend sa route... en ayant gagné quelques dizaines de minutes ; voire des heures, s'il y a des embouteillages.Eric Garcetti, maire de Los Angeles, a déclaré le 17 juin 2017 qu'il n'était pas contre cette idée. En l'occurrence, il aimerait créer une liaison rapide entre la gare centrale de la ville et l'aéroport, afin de désengorger les routes et améliorer les correspondances. Un « train express » serait l'une des idées étudiées et Elon Musk pourrait être de la partie.Elon Musk a surenchéri le lendemain, le 18 juin 2017 : il a déclaré avoir entamé des discussions avec le responsable du projet local d'un réseau de tunnels. Ces derniers auraient plusieurs utilités : transporter des passagers, un peu comme un métro mais plus rapide, mais également des voitures, soit le projet principal imaginé par Elon Musk pour The Boring Company.Malgré une avancée extrêmement rapide - Elon Musk n'a eu l'idée des tunnels qu'en 2016 et n'a commencé à creuser sur ses terrains privés qu'en 2017-, il faudra attendre. D'autant plus que The Boring Company vise surtout à créer des tunneliers moins chers et plus performants avant de réellement créer des réseaux complets, ce qui est bien plus viable économiquement parlant.