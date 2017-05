Waze : finie la voix préenregistrée !

Se faire guider par un proche, c'est désormais possible

Un champ de manœuvre pour les amateurs de canulars

Modifié le 09/05/2017 à 17h17

Changer la voix dans laquelle Waze vous donne ses consignes, c'était possible depuis mai 2014. On pouvait (et on peut toujours), avec un peu de bidouillage, télécharger un pack voix et remplacer la voix par défaut par celle d'Elvis Presley, d'Arnold Schwarzenegger ou même celle de Dark Vador, si le coeur vous en dit. Mais voici qu'avec une mise à jour, Waze permet à ses utilisateurs d'enregistrer eux-mêmes la voix qui les guidera sur la route. On peut imaginer que peu de gens iront jusqu'à poser leur propre voix, car qui aime entendre sa voix ? En revanche, enregistrer la voix de l'élu(e) de son cœur, de son enfant ou d'un parent, il y a plus de chances qu'on apprécie l'idée.Pour enregistrer une nouvelle voix dans l'application Waze, il faut aller dans « Paramètres » en haut à droite, puis avancer jusqu'à « Sons et voix » tout au bout de la liste. C'est là qu'apparaît la nouvelle fonctionnalité d'enregistrement. Une fois lancée, vous verrez la liste des 39 consignes (« Démarrez », « Tournez à droite » etc.), qu'il faudra remplacer une à une en enregistrant votre propre version pour chacune des phrases. Si vous zappez une phrase, rien de grave : elle sera prononcée par la voix par défaut. Attention toutefois à ne pas enregistrer de silence. Le mieux est bien sûr de réécouter le rendu, une fois l'ensemble des enregistrements terminés.On peut supposer que cette nouvelle fonctionnalité ouvre la porte à des canulars de toute sorte. Il suffit de prononcer « tournez à gauche » au lieu de « tournez à droite » (et inversement) lors de l'enregistrement de sa voix dans le téléphone d'un ami, et le tour est joué ! La victime sera totalement désorientée et ne remerciera sans doute ni l'auteur du canular, ni Waze pour cette mise à jour. Ceux qui préféreront ne pas se prêter au jeu n'installeront pas cette dernière mise à jour tout simplement : la dernière mise à jour vraiment significative (version 4.22.1.0) date du 9 avril 2017 . Il sera également intéressant de voir si, au bout d'un certain temps, Waze ne revient pas sur sa décision. Ceci dit, techniquement parlant, rien n'empêche un utilisateur un brin geek d'enregistrer, sur son ordinateur, ses propres consignes et de transférer ces fichiers vers l'application Waze, comme il aurait transmis les enregistrements de célébrités disponibles depuis 2014.