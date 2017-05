Tesla : le SUV Model Y pour 2020 et pas de rachat par Apple

Le SUV Model Y lancé en 2020 voire en 2019

Pas de collaboration Tesla - Apple

Modifié le 04/05/2017 à 10h54

Les résultats du premier trimestre 2017 ont été mitigés : si le groupe a réussi un nouveau record de livraisons, 25 051 unités, sur les trois premiers mois de l'année, les pertes par action ont été de 1,33 dollar contre 0,83 dollar attendus par les analystes.La Model 3 est pratiquement prête et Elon Musk prépare plusieurs surprises, notamment un semi-remorque qui devrait être présenté en septembre 2017. Mais tous les regards sont maintenant tournés vers le prochain SUV de la marque, appelé Model Y, qui devrait permettre à Tesla d'augmenter sa production et ses ventes et devrait conforter la croissance du constructeur californien.Il va toutefois falloir attendre : Elon Musk a annoncé le 3 mai 2017 que le Model Y devrait être officiellement lancé en 2020. Peut-être fin 2019. «» a déclaré le fondateur de Tesla. Ce qui devrait faire la force du Model Y est une nouvelle plateforme permettant une fabrication plus rapide et moins coûteuse, notamment en réduisant fortement le câblage interne du véhicule selon les premières informations qui ont fuité.La présentation des résultats trimestriels de Tesla a également été l'occasion pour Elon Musk de revenir sur une rumeur insistante : une collaboration entre Tesla et Apple. Le groupe de Cupertino s'intéresse en effet de plus en plus à la voiture autonome et ses 250 milliards de dollars de cash qui dorment offshore permettent la circulation de bruits de couloir fous comme la possibilité d'un rachat de Tesla.Elon Musk a tout simplement balayé la rumeur : «».