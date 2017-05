Samsung : une voiture autonome avec Hyundai ?

Samsung équipe une voiture Hyundai pour la conduite autonome

Voiture autonome à part entière, équipements ou logiciels ?

Modifié le 02/05/2017 à 09h56

Alors qu'il a lancé avec succès son dernier smartphone haut-de-gamme, le Galaxy S8 , dont les précommandes ont battu des records, Samsung semble s'intéresser également à la conduite autonome.Selon le, qui a publié un article dévoilant le projet de Samsung le 1er mai 2017, mais n'a pas obtenu de confirmation de la part du géant sud-coréen, la firme spécialisée dans les smartphone aurait obtenu l'autorisation du gouvernement pour mener des tests sur un prototype de voiture autonome. Des tests poussés, puisque l'autorisation concerne la conduite sur route : Samsung serait donc au même niveau de développement que Google, Uber et les autres.Pour les tests, selon le journal, Samsung aurait opté pour une voiture de marque Hyundai déjà dans le commerce, que le groupe a équipée de capteurs destinés à la conduite autonome. Ça paraît logique et dans la continuité des annonces faites par Samsung en 2015, lorsque le groupe a créé une équipe pour la Recherche et Développement dans le domaine.Si Samsung mène désormais des tests, la question reste en suspens quant à leur objectif : est-ce que l'on aura, dans les années à venir, une voiture « Samsung » autonome ? Difficile à dire, mais il se pourrait bien que l'objectif du groupe soit tout autre.Contrairement à Google qui a déjà lancé sa flotte de véhicules autonomes dans le but d'en faire un service de taxis, Samsung pourrait se destiner à la création de capteurs et de logiciels et devenir ainsi un équipementier pour les constructeurs automobiles ; Samsung n'ayant pas commenté l'information, rien n'est sûr, mais ce serait plutôt cohérent étant données les activités industrielles du géant.