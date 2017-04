Sergei Brin construirait un Zeppelin dans un hangar de la NASA

Un hangar de la NASA pour construire un aéronef

Le retour des Zeppelins ?

Modifié le 26/04/2017 à 11h23

Rien n'a filtré sur la question et Sergei Brin n'a pas fait de commentaires. Bloomberg se pose donc la question : est-ce un simple hobby ou est-ce un projet qui pourrait avoir des fins commerciales ?Selon Bloomberg, qui dévoile ce projet secret de Sergei Brin le 26 avril 2017, le cofondateur de Google aurait pris ses quartiers dans un hangar appartenant à la NASA. Plus précisément, il s'agirait du Hangar 2 du centre de recherches Ames de l'agence spatiale américaine. Interrogé par l'agence de presse américaine, Sergei Brin a tout simplement répondu qu'il n'avait pas de commentaires à faire sur le sujet.Le mystère reste entier mais, selon les sources de Bloomberg, l'aéronef que serait en train de construire Sergei Brin, ressemblerait beaucoup à un Zeppelin. Les Zeppelins avaient été largement utilisés pour l'aviation civile et commerciale au début du 20e siècle mais l'accident dramatique du LZ 129 Hindenburg, le plus grand dirigeable jamais construit qui a explosé le 6 mai 1937 faisant 35 morts, a marqué la fin de ces géants des airs.Si Sergei Brin n'a pas dévoilé l'objectif de ce projet, Bloomberg dévoile qu'à la tête de celui-ci, il y aurait Alan Weston, ancien directeur des programmes Ames de la NASA. Il est connu pour estimer que les aéronefs comme les Zeppelins pourraient être plus efficaces que les avions pour le transport aérien, notamment de marchandises.Amazon aussi s'intéresse aux Zeppelins, mais dans un autre domaine : le groupe a déposé un brevet visant à livrer des colis par drone, une idée qui est déjà testée par de nombreuses entreprises. Mais Amazon prévoit de faire décoller les drones d'un Zeppelin qui ferait office de hangar de stockage.