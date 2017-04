Tesla : les superchargeurs fleurissent en France

Le réseau de recharge rapide couvre 99 % de la population

Le déploiement du réseau de superchargeurs continue

Modifié le 25/04/2017 à 13h47

C'est chose faite, annonce Tesla le lundi 24 avril 2017 : quasiment toute la population de France est à une distance raisonnable d'une de ses stations de recharge dont le nombre va encore augmenter.Une Tesla peut se recharger à la maison et il n'y a donc pas besoin de station-service à proximité du domicile pour l'utiliser. En revanche, le problème survient lorsqu'on fait des trajets longs, supérieurs à l'autonomie maximale du véhicule : il faut que le conducteur puisse recharger les batteries. C'est à ça que servent les superchargeurs de Tesla : à recharger le véhicule en plein voyage.Lundi 24 avril 2017, Tesla annonce qu'un cap a été franchi : les 53 stations superchargeurs disponibles en France permettent à 99 % de la population de se trouver à moins de 130 kilomètres d'un des 390 points de recharge de l'Hexagone. De quoi permettre aux propriétaires d'une Tesla de faire de longs trajets et même de traverser la France sans risquer de se retrouver à plat.Sans un réel réseau de points de recharge capable de donner aux propriétaires d'une Tesla la liberté qu'ont les propriétaires d'une voiture à essence ou diesel, la révolution de la voiture électrique n'aura pas lieu. Tesla continue donc de déployer son réseau qui compte, selon le communiqué de presse du 24 avril 2017, déjà 5 400 points de recharge ultra rapide dans le monde et 9 000 connecteurs Recharge.Le déploiement continue et Tesla ambitionne désormais de faire passer le nombre de points de recharge superchargeurs à 10 000 et le nombre de connecteurs Recharge à 15 000 avant la fin de l'année 2017. Plus d'une dizaine de nouvelles stations Superchargeurs de Tesla sont annoncées pour l'Hexagone sur cette période.