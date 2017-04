Le futur de Tesla : camions, mini-bus et pick-up

Un camion électrique pour septembre 2017 chez Tesla

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) 13 avril 2017

Pick-up et mini-bus déjà prévus mais toujours pas de Roadster

Modifié le 14/04/2017 à 11h05

Le groupe Tesla devrait donc passer à la vitesse supérieure dans les années à venir, notamment lorsque sera confirmé le succès de la Model 3. Si toutefois il se confirme...Il n'est pas question pour Tesla de produire, pour l'instant, un semi-remorque 100 % électrique. Dans son tweet du 13 avril 2017 Elon Musk ne fait que l'annoncer : il sera présenté en septembre 2017. "" a commenté le milliardaire sur le site de micro-blogging.Le semi-remorque, pour lequel aucune date de production n'est annoncée, sera présenté quelques mois seulement après que l'entreprise n'ait dévoilé la version définitive de la Model 3. La présentation est prévue pour juillet 2017 et annoncera la mise en production de ce nouveau modèle, le premier capable de conquérir le marché de masse puisqu'il est annoncé à 35.000 dollars avant bonus écologique. Un prix loin des 70.000 dollars de la Model S et des 100.000 du SUV Model X.Dans la foulée de cette annonce succincte, Elon Musk a dévoilé ce qu'il réserve aux fans de Tesla pour l'avenir. Les équipes de l'entreprise sont en train de développer deux autres typologies de véhicules.Le célèbre "Model P", le premier pick-up de chez Tesla, pourrait être présenté d'ici deux ans, soit entre fin 2018 et début 2019 ; le premier mini-bus, imaginé en partant du SUV Model X, est également en projet.Mais les fans de la première heure de Tesla seront déçus de savoir que, pour l'instant, Elon Musk ne compte pas faire renaître de ses cendres son modèle Roadster, le premier jamais construit par Tesla et produit entre 2008 et 2012 à 2.500 exemplaires.