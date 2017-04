Voiture autonome : Waymo a les meilleures, Uber les pires

Uber : une intervention humaine tous les 1,6 kilomètre (1 mille terrestre) ?

Waymo : 1 million de kilomètres et 124 interventions humaines ?

Modifié le 05/04/2017 à 11h31

Uber, qui est en procès avec Google qui l'accuse de lui avoir volé des technologies, notamment le Lidar, aurait les pires résultats enregistrés par les autorités après communication des données.Les entreprises autorisées par l'État de Californie à mener des tests sur les voitures autonomes doivent communiquer au département des Transports les résultats de ces tests et, notamment, le taux de "désengagement". Il s'agit du nombre d'interventions humaines réalisées, en urgence ou non, lorsque le pilote automatique était enclenché. Une manière de savoir à quel point le système de pilotage automatique est fiable.Sur les six principales entreprises ayant mené des tests sur le territoire californien, il semblerait qu'Uber ait les pires résultats. Sur les 32 756 kilomètres parcourus par les voitures autonomes d'Uber avant que les tests ne lui soient interdits par les autorités, les ingénieurs de la start-up ont dû intervenir tous les 1,6 kilomètre. Le pire résultat enregistré par les autorités dans le domaine. Uber serait donc très loin de son concurrent de Mountain View.La filiale de Google Waymo n'a pas été interdite de tests et a donc pu parcourir bien plus de kilomètres avec ses voitures autonomes qu'Uber. Au total, en 2016, les voitures de Waymo ont roulé en pilote automatique 1,023 million de kilomètres. Et sur cette distance, les ingénieurs n'ont eu à intervenir que 124 fois, soit une fois tous les 8 252 kilomètres. Un résultat 5 128 fois meilleur que celui d'Uber.Les constructeurs automobiles classiques, de leur côté, ont des résultats plus partagés : BMW a signalé un seul désengagement mais sur seulement 1 026 kilomètres parcourus, tandis que Nissan a enregistré 28 désengagements en 6 596 kilomètres parcourus.