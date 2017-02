Xiaomi : une trottinette électrique à moins de 500 euros

Mijia, la trottinette électrique de Xiaomi

Et pourquoi ne pas passer à la trottinette électrique ?

Modifié le 23/02/2017 à 16h12

A la télévision, on ne cesse de vous le répéter : « pour être en bonne santé, pratiquez une activité physique régulière ». Un leitmotiv lancé par le ministère de la Santé et qui a fait ses preuves : de plus en plus de personnes se « mettent au sport », que ce soit en salle ou à l'extérieur, notamment en faisant du jogging, qui est très en vogue.Chez Xiaomi, on ne pense pas qu'aux smartphones : le constructeur chinois semble produire également des trottinettes. Mais elles sont électriques.Outre les smartphones, donc, Xiaomi s'est lancé dans la production d'appareils pour la mobilité urbaine. Mais pas n'importe lesquels, puisque le groupe chinois y a intégré un peu de technologie : la trottinette que nous présente Xiaomi est électrique.Elle dispose de deux phares LED, à l'avant et à l'arrière, et sera idéale pour se déplacer en ville. Le côté électrique de la trottinette évitera néanmoins à l'utilisateur de faire trop d'effort, puisqu'il s'agit d'une assistance motorisée qui va compenser la force des jambes lorsqu'il y en a besoin.Avec une autonomie de 30 kilomètres et une vitesse de pointe de 25 km/h (soit 5 fois plus rapide que nos petits pieds), elle a de quoi séduire les citadins. Au lieu de prendre le métro ou le bus, pourquoi ne pas se déplacer en trottinette ? Les beaux jours seront bientôt de retour, c'est l'occasion...Xiaomi la propose, qui plus est, en promotion à 494,46 euros. Un prix clairement avantageux, quand on connaît la qualité des produits Xiaomi et le prix des trottinettes électriques, qui dépasse allègrement les 700 euros. Deux couleurs sont disponibles : blanc et noir.