Vous pouvez désormais acheter une voiture volante

Une voiture volante dans le ciel européen dès 2018 ?

La Liberty est en vente mais il va falloir y mettre le prix

Modifié le 17/02/2017 à 11h28

PAL-V, entreprise danoise qui n'a pas été fondée par Elon Musk, va commercialiser le premier modèle de voiture volante du monde.L'entreprise PAL-V développe sa voiture volante éponyme depuis des années : le groupe comptait même la vendre dès 2014, mais le projet a pris un peu de retard. Il fallait réussir à convaincre les autorités de son bienfondé et, surtout, de sa sécurité : mettre sur le marché une voiture volante, la première de l'histoire, n'était clairement pas chose aisée.C'est fait : PAL-V a annoncé que les premières commandes pour la Liberty, le premier modèle de la société, sont ouvertes. La Liberty est une voiture à trois roues et deux places capable de se transformer en hélicoptère : après avoir déployé les pales reliées au rotor placé sur le toit du véhicule, il lui suffit de 165 mètres pour décoller. Ce n'est pas encore idéal pour se déplacer en ville...La Liberty peut rouler sur la route comme une voiture normale et atteint, sur terre et dans les airs, 170 km/h environ. Niveau autonomie, PAL-V parle de 350 à 500 kilomètres en vol. Mais attention : il faut un brevet de pilote d'avion PPL (licence de pilote privé) pour la faire décoller et le décollage et l'atterrissage ne pourront se faire que sur des aérodromes, en tout cas dans la plupart des pays. Ceci dit, une fois les pales repliées, il est possible de se rendre sur son lieu de travail avec la Liberty sans devoir changer de véhicule.Inutile toutefois de penser que la Liberty va conquérir le marché : les 90 premiers exemplaires, estampillés Pioneer Edition, sont mis en vente à 599 000 dollars. Par la suite, PAL-V vise un prix de vente de 399 000 dollars. Les premières livraisons devraient être réalisées en 2018.