Tesla Model S : de 0 à 60 mph en moins de 2,3 secondes, du jamais-vu

Et la Tesla Model S battit la Ferrari LaFerrari

Quelle est l'accélération de la Tesla Model S ?

Modifié le 08/02/2017 à 12h18

De quoi faire sourire Elon Musk, fondateur de Tesla, qui s'apprête à lancer sur le marché sa Model 3 destinée au marché milieu de gamme. Si sa puissance ne sera, sans doute, pas comparable à celle de la Model S, ces records lui offrent, cependant, une belle publicité.Les spécialistes de Motor Trend ont offert ce nouveau record à Elon Musk et donc à Tesla le 7 février 2017. Dans un article posté sur le site, accompagné d'une vidéo de la tentative de record, ils clament tout simplement que la Tesla Model S a désormais «».La Tesla Model S peut donc se permettre de clamer une accélération supérieure à celle de trois: la Ferrari LaFerrari, qui détenait jusqu'alors le record, la Porsche 918 Spyder et la Bugatti Veyron Supersport. Ce nouveau record a été rendu possible par un nouveau mode, le Ludicrous+, disponible depuis quelque temps pour les propriétaires du véhicule de la firme californienne.Comme le précise Motor Trend, les tests ont été menés avec la version la plus puissante de la Model S, la P100D, avec le mode Ludicrous+ activé. Grâce à son moteur électrique, dont l'accélération est différente d'un moteur à explosion, elle passe de 0 à 60 milles par heure (de 0 à 96,5 km/h) en 2,2755 secondes.Ce serait la première fois qu'une voiture sortie de l'usine (donc non modifiée ultérieurement) passe sous la barre des 2,3 secondes. Toutefois, les supercars reprennent le dessus très rapidement : la Ferrari LaFerrari bat la Tesla Model S atteignant les 70 milles par heure légèrement plus rapidement et la Porsche 918 Spyder bat le modèle de Tesla en atteignant les 80 milles par heure plus vite, toujours avec un départ à l'arrêt.