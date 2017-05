5 applications sport et fitness à télécharger en 2017 !

1 - Runtastic : pour les coureurs, débutants comme pro !

Modifié le 20/04/2017 à 15h49

Notre sélection d'applications sport est disponible à la fois sur Android et iOs, et quand ce n'est pas le cas nous vous proposons une alternative aussi intéressante. À vous de choisir en fonction de votre smartphone.Disponible sous Android et sous iOs Runtastic, ce n'est pas une mais plusieurs applications ! Course à pieds, Squat, Mountain Bike ... elle se décline en fonction de votre activité favorite, pour vous permettre de traquer votre activité au mieux.L'application Course à pieds permet de suivre ses trajets et ses temps, directement sur son smartphone. Ces données sont sauvegardées, de façon à pouvoir analyser ensuite ses courses. Plus étonnant, l'application peut par exemple vous dire quand il faut changer de chaussures en fonction des kilomètres qui ont déjà été parcourus avec. Attention tout de même : si certaines fonctionnalités sont très intéressantes, mais il faudra parfois passer à la version payante (4€99) pour les débloquer.On file de ce pas l'installer, avant d'enfiler ses chaussures.Disponible uniquement sous Android Faire du cardio sous forme de HIIT (pour High Intensity Interval Training, ou fractionné) est à la mode. Il faut dire que ce format très court en durée mais particulièrement intensif permet d'optimiser le temps passé à faire du sport.Avec cette application, vous pourrez sélectionner des durées d'exercices mais aussi de repos ainsi qu'un nombre de rounds, c'est-à-dire de répétition des intervalles exercice - repos. Vous pouvez même ajouter une durée de préparation, nécessaire pour s'échauffer et une durée d'étirements.En bref, une application géniale pour timer ses entrainements !Disponible sous iOs Vous êtes plutôt de la team #iPhone ? Craquez pour l'Interval Timer - Timing for HIIT Training and Workouts ! Cette application vous permettra de définir des durées d'exercice et de repos et de les suivre parfaitement.Bien entendu, vous pourrez continuer à écouter votre musique pour garder la motivation tout au long de votre session. N'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres pour les séances que vous faites régulièrement !Disponible sous Android et iOs Votre vie trépidante ne vous laisse pas le temps d'aller à la salle, ou même de vous lancer dans un long entraînement ? Plus d'excuses : avec Seven, vous n'avez besoin que de 7 minutes pour faire un petit workout.Cette application est très ludique, puisqu'elle fonctionne sous la forme d'un jeu de rôle. Il faudra tenir les 7 mois pour réussir à devenir un véritable champion. Et attention : si lors d'un seul mois vous ratez trois jours ... vous revenez à zéro. Mais aucune raison d'en arriver là, sachant que vous n'avez besoin que d'une chaise et de votre motivation.Toujours mieux que de rester dans le canapé, n'est-ce pas ?Disponible sous Android et iOs Si vous possédez une montre Fitbit, cette application est tout simplement indispensable. Elle vous permettra de charger l'ensemble des données de votre appareil, suivre vos données au quotidien et même défier des amis !Avec cette application, vous pourrez traquer toutes les activités que vous faites au jour le jour, mais aussi ce que vous mangez. Sans aller jusqu'à calculer l'ensemble des calories ingérées, le fait de noter vos repas vous permettra d'avoir un esprit plus critique sur votre alimentation. L'application surveille aussi votre sommeil, ou votre fréquence cardiaque.En bref, un indispensable dès lors que vous avez une Fitbit ... ce que nous vous conseillons !Disponible sur Android et iOs L'alimentation est une grande partie de la réussite, ou non, d'une perte de poids. C'est bien pour cela que MyFitnessPal a créé un Compteur de Calorie. Mais pourquoi le mettre dans une sélection d'applications sport ?Tout simplement parce que ce compteur permet de prendre en compte les calories dépensées. Mieux encore : l'application peut être liée avec d'autres, telles que Runtastic. Lorsque vous courrez, les calories dépensées sont automatiquement ajoutées à votre objectif journalier de calories.Intéressant pour celles et ceux qui veulent aller plus loin.