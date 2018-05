SpaceX : un morceau d'une fusée retrouvé sur une île bretonne

Nez à nez avec une fusée

Les réseaux sociaux s'agitent

As others have said, looks like a nose cap from a Dragon launch — Jonathan McDowell (@planet4589) 16 avril 2018

Modifié le 17/04/2018 à 16h32

Le nez de la fusée serait celui de la capsule Dragon, servant notamment à ravitailler la Station spatiale internationaleLe 11 avril dernier, en Bretagne, c'est sur l'île de Quéménès que les propriétaires d'une ferme locale ont fait une étrange découverte sur la plage, juste après le passage de la marée : un objet de la forme d'une coupole de 2,5 m de diamètre et sur lequel on pouvait voir inscrit SpaceX sur une plaque.Quatre jours après leur étrange rencontre, les propriétaires ont décidé de transporter le nez de la fusée - sans savoir, à ce moment, qu'il s'agissait d'un morceau de fusée - jusqu'à leur ferme.Puis ces Bretons ont décidé de faire part de leur découverte sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs photos de l'objet tombé du ciel. Les internautes sont alors nombreux à avoir réagi sur Twitter pour donner leur avis sur sa provenance. Certains spécialistes, comme l'astronome Jonathan McDowell, ont même participé à cette enquête virtuelle et ce dernier a alors affirmé que le débris retrouvé serait en fait le nez de la capsule Dragon servant à ravitailler la Station spatiale internationale.Comment ce morceau de fusée a-t-il pu se retrouver sur cette petite île bretonne ? Sans doute parce que lorsqu'une fusée quitte l'atmosphère, son nez se décroche du vaisseau-cargo pour retomber ensuite dans les océans. Depuis, les propriétaires de la ferme ont tenté de joindre SpaceX et Elon Musk. Mais, jusqu'à présent, personne ne leur a répondu.