SpaceX : le tir de Block 5, dernière version de la Falcon 9 est reporté

Mise à jour du 11/05 : le lancement est reporté au vendredi 11 mai. La nouvelle fenêtre de tir est prévue entre 22h14 et 00h21 heures françaises (16h14 et 18h21 ET), depuis Cap Canaveral.



La fusée Block 5 réutilisable jusqu'à 100 fois

Modifié le 11/05/2018 à 08h55

SpaceX va procéder au décollage de sa fuséedepuis le Centre spatial Kennedy, en Floride. L'engin, dans sa version, embarquera le premier satellite du Bangladesh : le Bangabandhu Satellite-1.Mais plus impressionnant : il s'agira du premier décollage de la dernière mouture des fusées SpaceX, dont on nous vante une réutilisation encore jamais vue.La principale nouveauté de cette version 5 de la Falcon 9 est sa faculté de réutilisation. Jusqu'ici, les lanceurs de SpaceX avaient déjà réussi à revenir se poser sur Terre après leur lancement, permettant de les recycler. Une réutilisation que l'entreprise espère pousser jusqu'à 10 fois.D'après les propos rapportés par Space.com, aucun lanceur n'a été réutilisé plus de deux fois à l'heure actuelle. SpaceX compte donc multiplier sa prouesse par cinq, et ce en n'effectuant que de menues inspections entre chaque lancement. Avec des révisions plus importantes sur le matériel récupéré, l'entreprise espère pouvoir faire grimper ce chiffre à 100 décollages par fusée.Les améliorations apportées par les ingénieurs sont essentiellement matérielles. De nouveaux matériaux plus robustes ont été utilisés, notamment au niveau du bouclier thermique. Un concentré de technologie qui, s'il fait effectivement ses preuves, sera utilisé pour envoyer des astronautes sur la Station Spatiale Internationale d'ici la fin de l'année 2018.