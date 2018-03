Un astéroïde géant devrait percuter la Terre… en 2135

Bennu et les dinosaures

Opération HAMMER

22/03/2018

Heureusement, la NASA travaille sur une procédure d'interception qui ressemble beaucoup à la mission qu'accomplissait Bruce Willis dans le mythique filmVous pouvez d'ores et déjà cocher la date dans votre agenda : le 22 septembre 2135, ce sera un jeudi, pourrait bien être le jour du. Ce jour-là, la Nasa a calculé qu'un astéroïde de la taille d'un gratte-ciel comme l'Empire State Building (381 m) pourrait frapper la Terre, détruisant des millions de vie en une fraction de seconde. Détendez-vous, au pire des cas estime la NASA, Bennu (c'est son nom) ne serait toutefois pas assez gros pour provoquer une extinction de masse comparable à celle des dinosaures il y a 65 millions d'années.La bonne nouvelle, c'est que le cataclysme n'est pas pour après-demain, et qu'il est par ailleurs incertain : dans l'intervalle, la course de l'astéroïde pourrait être déviée. Celui-ci pourrait aussi se fragmenter. Et peut-être les calculs de la NASA s'avérer inexacts : l'estimation des trajectoires dans l'espace est des plus difficiles. La NASA estime que la collision a une chance sur 2.700 de se produire. Mais si elle venait à se confirmer,a un plan.Celui-ci porte un nom évocateur : HAMMER, le marteau en anglais, acronyme de(mission d'atténuation d'astéroïde hypervéloce en réponse d'urgence). On pourrait croire l'idée tout droit sortie d'un studio de Hollywood : il s'agirait d'envoyer vers Bennu un missile emportant une tête nucléaire de 9 mégatonnes de puissance, soit un peu moins que lelargué au-dessus de Hiroshima. De quoi dévier la trajectoire du monstre.Bennu ne serait d'ailleurs pas le premier objet stellaire à frapper la Terre. En 1908, un astéroïde s'écrasa en Sibérie, pulvérisant 80 millions d'arbres et des milliers d'animaux. En 2013, un autre astéroïde s'abattit à une vitesse supersonique dans l'Oural, blessant plus de 1.000 personnes, surtout par bris de glace. Bennu, lui, est sous étroite surveillance : deux ans avant son passage près de la Terre, un vaisseau partira à sa rencontre pour l'observer et prélever du matériel à sa surface. Et s'il prend une trajectoire hostile, l'artillerie lourde prendra le relais.