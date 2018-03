Le dernier cadeau d’Hawking : la preuve des univers parallèles ?

Une technique pour prouver l'existence des univers parallèles

Un article digne du prix Nobel

Modifié le 19/03/2018 à 09h01

L'article, coécrit avec Thomas Hertog, professeur de physique belge dont Hawking a été le directeur de thèse, est intitulé «» («»). Les dernières révisions validées par Stephen Hawking ont été soumises le 4 mars 2018, 10 jours à peine avant sa mort.La communauté scientifique va avoir les yeux rivés sur ce nouvel article dont on trouve la trace sur le site arXiv ... et pour une bonne raison. Il devrait une nouvelle fois révolutionner la physique et on sait qu'Hawking, bien qu'ayant le sens de l'humour, n'aurait pas publié un article de ce type sans être quasiment certain de ses résultats. Or, dans cet article, Hawking et Hertog proposeraient tout simplement une technique pour prouver l'existence d'univers parallèles.Pour faire simple, d'une part car le sujet est extrêmement compliqué et d'autre part car l'article n'a pas été publié, Hertog et Hawking estiment que l'existence des univers parallèles est mesurable. La preuve se trouverait dans la radiation rémanente du big bang. Selon eux, bien que le papier soit purement théorique, une sonde spatiale équipée des capteurs adéquats pourrait être en mesure de capter cette radiation et donc de prouver l'existence des univers parallèles.L'article est déjà considéré comme pouvant être une révolution dans le champ de recherche puisque, si on en croit Thomas Hertog, il veut «». Une fois vérifié et publié, l'article pourrait donc ouvrir la voie à un champ de recherche encore inconnu.Pour certains spécialistes, l'article serait si important et si révolutionnaire qu'il pourrait qualifier Thomas Hertog pour le Prix Nobel. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour Stephen Hawking : le règlement du Prix Nobel stipule qu'il est impossible de le donner à titre posthume. À moins qu'une exception ne soit faite, peut-être à titre symbolique, pour l'un des plus grands esprits du 20ème siècle ?