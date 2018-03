Airbus chassera les déchets spatiaux avec un harpon

Dépolluer l'orbite terrestre, une mission urgente pour éviter les collisions

La conception de ce harpon spatial a pris plusieurs années

Modifié le 16/03/2018 à 16h27

Le système développé par Airbus identifiera les débris flottant dans l'espace (en les distinguant bien des satellites en activité) et les ciblera avec un harpon ultra-rapide.Abandonnés sur l'orbite terrestre par les équipages de différentes missions spatiales, ils deviennent des satellites de la Terre, flottant sur la même orbite que les satellites militaires et commerciaux, d'où un risque d'endommager ces derniers lors d'une collision.Pour remédier à ce problème, Airbus a donc conçu un vaisseau spatial avec... un harpon ! D'une longueur de tout juste 90 cm, ce harpon sera néanmoins très efficace. Une fois que le « cerveau » du vaisseau spatial aura identifié un détritus et calculé sa trajectoire, le harpon sera projeté vers l'objet indésirable à une vitesse de 25 m/s.», a expliqué à la BBC Alastair Wayman, le principal ingénieur en charge du projet. Selon lui, un harpon serait plus facile à manier qu'un bras robotique attaché à un vaisseau spatial.Le harpon est développé au sein du Centre spatial d'Airbus situé à Surrey (Royaume-Uni). Différents types de harpons ont été élaborés au fil des ans, mais maintenant, le choix est définitif. Un prototype de moindre taille sera d'ailleurs testé dans l'espace courant 2018.En plus des différents déchets et débris,Depuis, sans contact avec la Terre, il flotte dans l'espace et risque de causer des dommages en cas de collision avec un satellite en service.