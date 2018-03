L'avion Stratolaunch testé à sol avec succès

Le Stratolaunch, l'avion de tous les records

Le Stratolaunch coûtera au moins 300 millions de dollars

Modifié le 28/02/2018 à 17h44

Lors de manœuvres sur piste, le Stratolaunch a pu atteindre une vitesse de 72 km/h, un événement immortalisé et partagé sur Twitter par Paul Allen, son fondateur.Imaginez un avion large de 117 mètres. Oui, vous avez bien lu : « large » et pas « long ». Et bien, il existe, et il s'agit du Stratolaunch, développé par la société éponyme fondée par Paul Allen, l'un des « pères » de Microsoft. Etant donné sa largeur, cet avion a deux fuselages et deux cabines distinctes (une cabine par fuselage). Le poids de ce monstre : 227 tonnes.Il s'agit de la deuxième sortie pour cet avion : le premier test de même nature a été réalisé en décembre 2017. Si tout se déroule comme prévu, le Stratolaunch décollera en 2019. Sa destination première - emporter des fusées pour les lancer dans l'espace - est considérée comme étant une méthode plus efficace pour atteindre l'orbite terrestre.Selon l'expression de Paul Allen lui-même, l'objectif de cet avion est de «». Et le coût de ce géant est à la hauteur de ses ambitions : 300 millions de dollars. Ou, du moins, tel était le chiffre avancé lors du lancement du projet en 2011.Mais pour le moment, tous les regards sont tournés vers ses dimensions gigantesques. En effet, la largeur de ses ailes dépasse de 20 % le record actuel (détenu par le Hughes H-4 Spruce Goose). Son poids est aussi supérieur à celui de tout autre avion jamais fabriqué. Faire décoller une telle machine relèvera donc d'un exploit.