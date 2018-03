Opportunity : 5.000 jours sur Mars... et c’est pas fini

5.000 jours sur Mars : le voyage exceptionnel d'Opportunity

La NASA prépare déjà la prochaine mission... et compte renvoyer un bout de Mars sur Mars

20/02/2018

a franchi, le 19 février 2018, un nouveau cap historique dans son voyage : celui desLorsque le rover a été lancé, le 7 juillet 2003, les scientifiques de la NASA ne se faisaient pas d'illusions : Opportunity n'allait pas survivre à son premier hiver sur Mars. C'est la durée de l'hiver martien qui posait problème : près de six mois, soit le double de l'hiver sur Terre. Mais au final, Opportunity lui a survécu. A celui-là et à tous les suivants, d'ailleurs.La NASA s'attendait à ce qu'Opportunity cesse d'émettre environ 90 jours après son arrivée, soit aux alentours du 25 avril 2004. Mais au dernier moment, les scientifiques ont trouvé un système pour qu'Opportunity capte encore assez de lumière pour alimenter ses batteries : pointer ses panneaux vers le Nord, en direction du Soleil. Ce fut une réussite : Opportunity a fêté le 19 février 2018 son 5.000 ème jour sur Mars (sachant qu'un jour sur Mars dure 40 minutes de plus qu'un jour sur la Terre).Opportunity a été une mine d'or pour les scientifiques de la NASA, les astronomes et les passionnés : le rover a envoyé très exactement 225.090 images (en date du 19 février 2018, date de la dernière mise à jour lors de l'écriture de cet article) depuis Mars. La NASA les a listées et les propose en téléchargement sur ce site : https://mars.nasa.gov/mer/gallery/all/opportunity.html Mais ce n'est pas fini : l'objectif affiché de la NASA et d'Elon Musk est bien évidemment la conquète de la planète Mars, avec une mission habitée dans quelques années. Prochaine étape : la mission Mars 2020. Elle aura pour but de collecter des échantillons pour les ramener plus tard sur Terre.Pour calibrer sur place le laser qu'utilisera le futur rover de la mission Mars 2020, la NASA prévoit d'envoyer sur Mars un bout de la météorite Sayh al Uhaymir 008 (SaU008) ; une météorite provenant justement... de Mars. Ce petit morceau regagnera sa planète natale, une première dans l'histoire des programmes spatiaux.