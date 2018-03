La série documentaire Cosmos atterrit à la télévision Française

Diffusée depuis 2014 aux Etats-Unis, l’excellente série documentaire scientifique est enfin diffusée en France et en Français par la chaine Arte.

Un voyage sans bornes

Modifié le 20/02/2018 à 16h35

(traduction de « Cosmos : A Spacetime Odyssey ») est une série de vulgarisation scientifique américaine destinée aux chaines du groupe Fox dont National Geographic. Présentée par Neil deGrasse Tyson, elle est la suite faite à la mythique série originalement créée par Carl Sagan qui fit figure d'astronome star durant les années 80-90.Sans surprise, c'est Arte, chaîne de service public habituée des documentaires, qui porte la série sur les écrans Français et en langue Française ; National Geographic ayant déjà diffusé la série en 2016.Les épisodes sont donc actuellement visibles en délinéarisé et en HD (720p) via arte.tv Le pitch de la série est relativement simple, puisque l'idée est d'apporter des éléments de compréhension sur notre univers et sur la perception que l'Homme peut avoir de celui-ci. De fait, on navigue entre histoire et histoire de la science : duaux grands découvreurs, savants et scientifiques.Afin de permettre au téléspectateur astrophysicien et/ou simple curieux d'explorer visuellement l'univers, Neil deGrasse Tyson le fait embarquer dans « le vaisseau de l'imaginaire », un véhicule un peu spécial. Ce dernier permet de voyager librement à la fois dans le temps et l'espace mais également de l'infiniment petit à l'infiniment grand ; tout un programme.Acclamée par la critique,s'avère être un plaidoyer pour la science, le respect de la planète et de l'Humain. Notons que le programme fut, lors de sa sortie, la cible d'attaques menées par les chrétiens fondamentalistes réfutant les thèses avancées concernant la création de l'univers.Pour l'heure, sept épisodes (sur treize) sont d'ores et déjà disponibles en replay Notez que seule une édition Blu-Ray en version originale sous-titrée est actuellement disponible à la vente.