Le travail sur l’ISS, ce n’est pas toujours ce que l’on vous dit !

I believe I can fly... sur un aspirateur !

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 janvier 2018

Voler sur un aspirateur dans l'ISS, ça n'avait jamais été fait

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

La vidéo, rehaussée de la chanson, fait bien rire Twitter ces derniers jours.Et dire qu'ils sont les rescapés de l'un des processus de sélection les plus difficiles de la planète et que les envoyer là-haut coûte des milliards d'euros. Mais les astronautes et les cosmonautes sont comme tout le monde : eux aussi ont besoin de s'amuser de temps en temps. Dernier exemple en date, fourni par le capitaine de l'expédition 54 arrivée mi-décembre par Soyouz à bord de l'ISS : le commandant russe Anton Shkaplerov.Ce dernier a posté le 20 janvier dernier une vidéo hilarante où on le voit chevaucher un aspirateur en apesanteur. Casque sur les oreilles, et bras tendu façon Superman, il avance par la seule force du moteur de sa monture dans un couloir de l'ISS. En guise de fond musical, le tube de R Kellyqui donne une dimension épique et kitsch à son exploit.Anton Shklaperox explique qu'on lui a souvent posé la question : les cosmonautes volent-ils à bord de l'ISS sur un aspirateur ? Il était forcé de répondre qu'il n'avait jamais essayé. La lacune est enfin comblée.La chevauchée fantastique d'Anton Shkaplerov n'est que la dernière excentricité en date dans l'histoire de l'épopée spatiale : en 2013, dans un registre là encore musical, le Canadien Chris Hadfield avait ému le monde entier en interprétant façon lipdub en solo lede David Bowie. La vidéo, vraiment belle, a été vue plus de 38 millions de fois. Moins poétique, mais parlante, celle de l'Américaine Karen Nyberg montrant comment on se lave les cheveux dans l'espace.