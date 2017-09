2 minutes de vidéo suffisent à cette IA pour reproduire le jeu

Quelques minutes de vidéo et voici le gameplay copié

Accélérer le développement des jeux vidéo

14/09/2017

Théoriquement, selon les chercheurs, und'un jeu vidéo pourrait permettre de le copier intégralement sans avoir à accéder au code source.Dans un post sur son blog officiel publié le 7 septembre 2017, L'Université Georgia Tech met en avant les recherches de Matthew Guzdial, Boyang Li et Mark Riedi dans l'Intelligence Artificielle appliquée aux jeux-vidéo. Leur création est en mesure de reproduire un jeu vidéo à l'identique, en ne se basant que sur une vidéo de quelques minutes de celui-ci.Pour l'instant, les chercheurs n'ont testé leur découverte que sur des jeux en 2D très classiques : Super Mario Bros, Mega Man ou encore Sonic. Le gameplay n'est pas des plus complexes et la physique derrière les mouvements du personnage et des ennemis reste assez limitée. Mais l'exploit est assez impressionnant : leur IA a reproduit des niveaux entiers en ne se basant que sur des vidéos de gameplay.L'IA développée par les chercheurs de Georgia Tech n'a eu besoin que de deux minutes de gameplay pour reproduire, quasiment à l'identique, un jeu-vidéo. L'IA est en mesure d'analyser et déchiffrer la physique des mouvements et du jeu. Il faut néanmoins plusieurs vidéos pour réussir à reproduire un jeu quasiment à l'identique, un véritable clone. Sauf que l'IA n'a jamais eu accès au code source. Une deuxième IA a même pu jouer au jeu créé par la première.Selon les chercheurs, l'industrie du jeux-vidéo pourrait facilement trouver une utilité à une Intelligence Artificielle de ce type : rendre plus rapide le développement du jeu. Il suffirait alors de ne développer qu'une partie du jeu pour que l'IA puisse être en mesure de créer le reste.