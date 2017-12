En cas d'attaque nucléaire, n’utilisez pas d’après-shampoing !

Une mise en garde à l'attention des habitants de Guam

Les crèmes hydratantes et les cosmétiques sous forme de bâtons également à bannir

Modifié le 25/08/2017 à 14h50

Cette mise en garde a été émise par le, après que la Corée du Nord a menacé de tirer des missiles vers l'île de Guam, rattachée aux Etats-Unis, dans le Pacifique.Alors que la Corée du Nord a récemment menacé de tirer des missiles balistiques à proximité de l'île de Guam, sous contrôle américain, lea alerté les habitants de l'île sur les dangers de l'utilisation d'après-shampoing après une attaque nucléaire. D'après les experts, l'après-shampoing peut «», ce qui rend les particules mortelles très difficiles à enlever.Les particules de poussière nucléaires sont si minuscules qu'elles peuvent se nicher dans les mèches de cheveux. Contrairement aux shampoings, les après-shampoings contiennent des substances qui tirent les mèches de cheveux vers le bas afin de les lisser. «», alerte Adrew Karam, un expert en sûreté radiologique et consultant pour le gouvernement américain.Par ailleurs, les après-shampoings laissent sur les cheveux des composés huileux spécifiques qui facilitent l'adhésion des particules nucléaires.Outre les après-shampoings, il convient d'éviter à tout prix les crèmes hydratantes et les cosmétiques sous forme de bâtons, qui collectent également la poussière radioactive. Néanmoins, si l'eau est toujours accessible, les survivants à une attaque nucléaire doivent se laver le corps avec du savon et les cheveux avec du shampoing. Par ailleurs, enlever les couches extérieures de vêtements permettrait d'éliminer 90 % des matières radioactives.Même si vous n'êtes pas situé à proximité de l'explosion, il convient de s'abriter le plus rapidement possible car les déchets radioactifs peuvent être transportés par le vent sur des centaines de kilomètres. Les experts recommandent également de se moucher le nez délicatement et de s'essuyer les cils et les paupières avec un linge propre. Enfin, s'il vous est impossible de prendre une douche, utilisez un linge propre humide pour nettoyer toutes les surfaces de votre peau non protégées par des vêtements.