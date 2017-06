Une magnifique photo de l’aube sur Saturne prise par la sonde Cassini

Une image prise à une distance d'un million de kilomètres de Saturne

Une mission inédite à 3 milliards de dollars

Modifié le 27/06/2017 à 16h21

La mission Cassini permet aux scientifiques restés sur Terre de bénéficier de précieuses données visuelles et audio sur Saturne, qui leur permettront de mieux comprendre le fonctionnement de la planète aux anneaux, mais aussi d'en savoir plus sur le passé et le futur de la Terre.Cassini, la sonde spatiale de la NASA, a pu saisir une image exceptionnelle grâce à ses caméras : l'aube sur la planète Saturne. On y voit un fragment de l'atmosphère ensoleillé de Saturne, tandis que les anneaux de glace de Saturne s'étirent au premier plan, telle une bande sombre.L'image met en évidence la face non illuminée des anneaux, avec un angle d'environ 7 degrés sous le plan orbital. Cette photo a été capturée le 31 mars 2017 en lumière verte avec la caméra à grand angle de Cassini. Cette image a été prise à une distance d'environ un million de kilomètres de Saturne. Son échelle de reproduction est de 61 kilomètres par pixel.La mission Cassini a été lancée il y a 13 ans. Cette mission, qui a coûté trois milliards de dollars, est inédite : c'est la première fois qu'un engin spatial explore de si près Saturne et ses anneaux. La sonde Cassini a couvert environ la moitié de l'orbite complète de Saturne autour du soleil. Elle a pu observer pendant deux saisons Titan, un satellite de Saturne. Elle a également permis de mieux connaître Saturne et ses lunes, grâce à ses instruments radio sensibles, qui peuvent écouter le champ magnétique de Saturne. Les images et les enregistrements audio pris par Cassini contribueront à éclairer les scientifiques sur le passé et le futur de la Terre, ainsi que sur le fonctionnement de Saturne. Le 15 septembre 2017, la sonde Cassini plongera dans l'atmosphère de Saturne et analysera sa composition in-situ. Elle transmettra ses données aux équipes sur Terre puis se vaporisera, sous l'effet de la vitesse et des forces de friction.La mission Cassini est un projet de coopération entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), une division de l'Institut californien de technologie à Pasadena, supervise la mission pour le Science Mission Directorate de la NASA. La sonde Cassini et ses deux caméras ont été conçues, développées et assemblées au JPL.