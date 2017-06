Non, la NASA n’a pas découvert des extraterrestres

Une vidéo postée sur Youtube fait le buzz

Contrary to some reports, there's no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 juin 2017

Anonymous, si vous vous en souvenez, ce sont les hackers-activistes qui voulaient sauver le monde et qui sont reconnaissables par leur masque de Guy Fawkes. Un masque qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de déguisements aujourd'hui.L'absence de nouvelles vidéos d'Anonymous et d'opérations majeures de la part des pirates activistes est passée inaperçue. Depuis les premières vidéos très médiatisées et les piratages massifs, plusieurs personnes semblent avoir pris les symboles du groupe pour se faire quelques vues sur Internet. Et ça marche.Mais si généralement ces vidéos ne sont pas reprises par les médias, la chaîne appelée Anonymous Global a, le 20 juin 2017, publié une nouvelle vidéo qui a fait le buzz. D'une durée de 12 minutes (entrecoupée de 4 espaces publicitaires), la vidéo clame que le groupe Anonymous a la preuve que la NASA serait sur le point d'annoncer avoir découvert des extraterrestres.Les déclarations, sur cette vidéo, sortent du cadre ordinaire des actions d'Anonymous, qui s'inquiète plutôt de l'égalité entre les hommes, la neutralité du net, le respect des droits et la politique. Il n'empêche qu'en seulement 6 jours, la vidéo a fait un gros buzz : elle a été vue 1,6 million de fois (en date du 27 juin 2017). De plus, des tabloïds américains et britanniques aux grands médias, tout le monde en parle. Essentiellement pour dire que non, ça ne paraît pas crédible.L'engouement médiatique est tel que la NASA a dû répondre à cette théorie : «» a déclaré dans un communiqué la Planetary Science Division de la NASA. Des propos également twittés par Thomas Zurbuchen, Administrateur Associé en charge des missions à la NASA.