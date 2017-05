Thomas Pesquet bientôt de retour sur Terre

Une mission qui s'est bien déroulée

196 jours dans l'espace

Modifié le 30/05/2017 à 15h50

Thomas Pesquet, l'astronaute français de 39 ans,, après avoir pris part à la mission Proxima à bord de l'ISS (). Une mission qu'il a effectuée en compagnie du Russe Oleg Novitski et de l'Américaine Peggy Whitson. Lors de son séjour à bord de l'ISS, Thomas Pesquet a pu réaliser deux sorties dans l'espace, qui se sont très bien déroulées.Avant d'être sélectionné pour la mission Proxima, Thomas Pesquet était ingénieur aéronautique et pilote de ligne. D'après le médecin de l'Agence spatiale européenne qui le suit, Brigitte Godard, Thomas est fait pour être astronaute. "" a-t-elle indiqué. Outre les sorties dans l'espace, Thomas a également mené de nombreuses expériences scientifiques. Ses collègues et lui non seulement "" a confié Brigitte Godard dans les colonnes de l'En tout, Thomas Pesquet aura, ce qui représente la plus longue durée en continu dans l'espace pour un astronaute français. Thomas Pesquet était également un astronaute connecté : tout au long de son séjour, il a partagé ses aventures et réflexions avec seset sesCe vendredi 2 juin 2017, Thomas Pesquet et Oleg Novitski prendront place dans un vaisseau Soyouz, qui démarrera vers 12h50 (heure de Paris) et atterrira environ 3h20 plus tard au Kazakhstan. Peggy Whitson, actuelle commandante de bord de l'ISS, rentrera quant à elle en septembre 2017. Quelques heures après avoir atterri, Thomas Pesquet prendra la route de Cologne en Allemagne, afin de passer sa première nuit dans un laboratoire où l'équipe médicale de l'Agence spatiale européenne surveillera la façon dont son organisme se réadapte à la gravité après près de 200 jours en apesanteur.