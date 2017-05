Une nouvelle bactérie découverte sur l’ISS

Une bactérie découverte sur un filtre de l'ISS

Des conditions d'hygiène très strictes

Modifié le 29/05/2017 à 16h07

Une nouvelle bactérie découverte par une équipe de scientifiques de la NASA () a été renommée, en l'honneur de l'ancien président indien, A.P.J Abdul Kalam, qui était un scientifique aérospatial. Kalam a suivi sa formation initiale à la NASA en 1963, puis a créé la première station indienne de lancement de fusées dans le village de pêcheurs de Thumba à Kerala. A ce jour, cette bactérie n'est présente que sur l'ISS () et non sur Terre. Les chercheurs du(JPL) de la NASA, qui travaillent sur le voyage interplanétaire, ont découvert cette bactérie sur les filtres de l'ISS.Le filtre sur lequel la bactérie a été trouvée est resté à bord de l'ISS pendant 40 mois. Appelé filtre à particule à haute efficacité, il fait partie du système de nettoyage et d'entretien de routine. La découverte a été publiée dans la revuepar Kasthuri Venkateswaran, chercheur audu JPL. Selon lui, même si elle tourne en orbite autour de la Terre à plus de 400 kilomètres d'altitude, l'ISS est le foyer de nombreux types de bactéries et champignons qui cohabitent sur la station avec les astronautes qui y vivent et travaillent. Il a ajouté que sin'a pas encore été trouvée sur Terre, elle ne représente pas pour autant une forme de vie extraterrestre. "" a-t-il indiqué.Venkateswaran fait partie d'une équipe qui explore les possibilités d'une vie extraterrestre et dont les responsabilités incluent la surveillance des anomalies sur l'ISS. Il a également pour mission de s'assurer que tous les vaisseaux qui s'envolent vers d'autres planètes ne sont pas contaminés par des insectes terrestres. Par exemple, il a dû vérifier que l'astromobile de la NASAétait totalement stérile lorsqu'elle a quitté la Terre pour Mars.D'après le droit international, de tels niveaux d'hygiène sont nécessaires afin d'éviter que d'autres planètes soient contaminées par des êtres vivants sur Terre. Aujourd'hui, l'ISS fait la taille d'un terrain de football américain et est le plus grand objet de fabrication humaine en orbite autour de la Terre. Sa construction a démarré en 1998 et la station pèse 419 tonnes, peut accueillir un maximum de six astronautes à la fois et a coûté 150 milliards de dollars à construire et entretenir. 227 astronautes ont déjà travaillé sur la station. Maintenir sa propreté est donc capital, afin que les humains puissent y vivre confortablement. Dans cet environnement complètement fermé, l'air et l'eau sont recyclés. Toutes les moisissures et tous les champignons sont immédiatement retirés, tandis que les murs doivent être constamment protégés contre la corrosion.