Plongeon mortel sur Saturne pour la sonde Cassini

Un suicide 20 ans après son lancement

Explorer une zone inconnue de Saturne

Modifié le 27/04/2017 à 12h48

Son temps s'est écoulé : la sonde n'a plus de carburant 13 ans après son entrée dans l'orbite de Saturne. L'occasion pour la NASA de lui confier sa dernière mission, une mission suicide.Si Cassini est en orbite autour de saturne depuis 2004, la sonde avait été lancée 7 ans auparavant, en 1997, par la NASA. Elle aura parcouru, durant cette période, les quelque 1 658 millions de kilomètres (distance maximum) qui séparent la planète bleue de la planète aux anneaux.Une véritable réussite qui a conduit la mission à être prolongée : Cassini devait clore son voyage en 2008, quatre ans après sa mise en orbite. Finalement, les scientifiques ont décidé de prolonger l'exploration de neuf ans, soit un voyage qui aura duré 20 ans au total.Pas question, pour les ingénieurs de la NASA, de sacrifier la sonde sans l'utiliser une dernière fois. C'est ce qu'ils ont fait le 26 avril 2017 en lançant le début des opérations qui conduiront à la désintégration de Cassini dans l'atmosphère de Saturne. Avant ça, elle va explorer une partie encore inconnue de la planète aux anneaux et envoyer ses données à la NASA.Pour ce faire, les ingénieurs vont utiliser la force d'attraction de la lune Titan de Saturne. Cassini va réaliser 22 orbites entre la planète et l'anneau qui lui est le plus proche. Une zone encore inconnue des scientifiques qui devrait apporter des éclaircissements et des données précieuses. L'atmosphère de Saturne sera également analysée par Cassini dans cette ultime descente.La sonde devrait se désintégrer dans l'atmosphère de Saturne en septembre 2017.