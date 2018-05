En Californie, des panneaux solaires obligatoires pour les maisons neuves ?

De nouvelles normes sur les maisons en 2020 ?

Un coût non négligeable dans la construction

Source : The OC Register.

Modifié le 08/05/2018 à 12h13

La Californie est sur le point d'imposer une norme solaire sur chaque nouvelle maison construite dans le Golden State.Si la Commission de l'Energie de la Californie vote ces nouvelles règles en matière d'énergie, elles rentreront en application à partir de 2020 et la plupart des nouvelles maisons construites devront être dotées de panneaux solaires.La Californie pourrait donc être le premier État à imposer ces nouvelles normes énergétiques, en exigeant que toutes les maisons neuves soient « nettes » - autrement ditMais si le projet est soutenu par les associations écologistes et les promoteurs immobiliers, un certain nombre de détracteurs arguent que les vraies maisons à énergie nette zéro dépendent toujours du réseau électrique la nuit, et continuent donc de s'alimenter en énergie fossile (l'uranium).Selon Andrew McAllister, l'un des cinq commissaires de l'énergie de l'État votant sur les nouvelles normes de construction de maisons :Si de nombreuses exceptions et solutions de rechange seront permises, par exemple lorsque les maisons sont ombragées ou lorsque les toits sont trop petits pour accueillir des panneaux solaires, une grande majorité des nouvelles constructions devraient être concernées par ces normes.Et bien que des crédits de conformités seront accordés, la facture risque d'être salée.Les fenêtres, les éclairages et le chauffage plus efficaces représentent les 10 000$ restants.On chiffre des économies sur les 25 années d'existence du système de l'ordre de 50 000$ à 60 000$, mais l'investissement en sera lui aussi fortement impacté.Pour Pierre Delforge, directeur du programme d'efficacité énergétique du Conseil de Défense des Ressources Naturelles, la règlementation proposée est uneReste maintenant à savoir si ces nouvelles normes permettront de freiner le réchauffement climatique généré par l'État de Californie.