Un enfant de 4 ans sauve sa maman avec son iPhone

L'enfant déverrouille l'iPhone avec Touch ID pour appeler à l'aide

Il sauve sa maman et ses deux frères grâce à Siri

Modifié le 24/03/2017 à 17h24

A 4 ans, on ne connaît pas forcément par coeur le numéro de téléphone des secours. Et on ne sait pas non plus forcément quel est le code de déverrouillage du téléphone de maman. Aussi, quand la maman de Roman s'est évanouie à son domicile londonien, ses chances que ses enfants, Roman et son frère jumeau, ainsi que leur petit frère, puissent lui venir en aide, étaient limitées.Pourtant, Roman, 4 ans donc, a eu le réflexe, en voyant sa maman effondrée au sol, les yeux fermés - «» comme il l'expliquera à la femme policier au téléphone quelques instants plus tard - de prendre son téléphone, et de... le déverrouiller avec l'un de ses doigts posés sur Touch ID.Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plutôt que de chercher à appeler son papa ou un proche (rappelons que l'icône « téléphone » sur nos smartphones ne ressemble absolument plus vraiment à un téléphone d'aujourd'hui, et ne parle qu'aux adultes ou à ceux qui en connaissent la signification), il a appuyé sur le bouton Home du téléphone de sa maman pour lancer Siri. Sans doute, là encore, avait-il vu faire sa maman, ou avait-il déjà joué avec.En tout cas, il a su demander à Siri d'appeler les urgences, ce que l'assistant vocal d'Apple a aussitôt fait. La suite, vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous. Attention, préparez les mouchoirs, le dialogue entre Roman et la femme policier qui reçoit l'appel et le gère d'une main de maître est bouleversant.La suite de l'histoire, c'est que Roman a sauvé sa maman. Comme Roman connaissait son adresse, à 4 ans, ce que la police de Londres ne manque pas de rappeler comme étant une excellente idée, dès le plus jeune âge, les secours ont pu intervenir dans les plus brefs délais au domicile de Roman, ses frères, et de sa maman.Transportée en urgence à l'hôpital, elle a été ranimée et sauvée. On ne sait pas si sa vie était en danger, mais qu'aurait-il pu arriver à ses trois enfants en bas âge, seuls, dans une maison, avec leur mère évanouie, peut-être elle-même en danger de mort ? Conclusion : apprenez à vos enfants votre adresse par coeur. Et montrez-leur comment utiliser un téléphone et appeler les secours, en leur disant bien de ne le faire qu'en cas d'urgence...