Walmart dévoile accidentellement une partie des jeux prévus pour l’E3

Un bug à l'origine de la fuite

Splinter Cell

Dragon Quest 2

RAGE 2

The Last of Us 2

Gears of War 5

Destiny Comet

Le remake de Final Fantasy VII

Metroid Prime 4

Borderlands 3

Assassin's Creed

Forza Horizon

Beyond Good & Evil 2

La réaction des éditeurs

Modifié le 17/05/2018 à 17h16

L'est le plus grand salon mondial dédié au jeu vidéo. Organisé tous les ans depuis 1995 au Convention Center de Los Angeles, cet événement est le salon de référence pour les constructeurs et éditeurs de jeux vidéo. Les mastodontes du secteur disposent de 3 jours pour y présenter leurs principales nouveautés, et ce qu'ils prévoient de faire.Grâce à son envergure, ce salon a toujours été un événement source de fantasmes, de rumeurs, mais surtout d'indiscrétions autour de nos licences et studios de jeux vidéo préférées.Cette année, le champion incontesté en la matière est la branche canadienne de. 1 mois jour pour jour avant le début du salon, la chaîne de magasin a accidentellement posté sur son site marchand une liste de jeux vidéo qui semblerait correspondre à leur catalogue de nouveautés post-E3. Parmi ces fuites se trouvaient des jeux assez attendus et des surprises tels que :Selon, la dirigeante des affaires de Walmart Canada, « Walmart a été victime d'un bug technique qui a permis à certains articles d'être postés sur notre site pendant une courte période ». La responsable aurait aussi expliqué que les articles postés sur leur site n'étaient que des spéculations.Au vu des explications peu convaincantes de la part d'Anika Malik, les éditeurs ont assez rapidement pris la parole concernant leurs jeux présents dans cette fuite.qui a choisi dans un premier temps de jouer la carte de l'humour , a fini par officialiser sur son compte Twitter la sortie de leur jeuConcernant, la firme a décidé de jouer carte sur table en annonçant sur son blog qu'elle présenterait lors de son pré-show E3 certains des jeux présents dans la liste de Wallmart.Les autres éditeurs n'ont pas encore communiqué sur le sujet, cet incident mettant forcément à mal leurs plans de communication.