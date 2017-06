Yoshi, Kirby, Mario, Metroid : l'offensive E3 2017 de Nintendo

Kirby, Yoshi et Metroid sur Switch, en 2018

Les autres annonces de Nintendo à l'E3

Modifié le 15/06/2017 à 10h30

Contrairement à la concurrence, Big N n'a pas tenu de conférence en live, mais a diffusé sur YouTube une vidéo enregistrée, baptisée. Sur cette dernière, Reggie Fils-Aime et son équipe ont dévoilé la plupart des titres à venir dans les prochains mois sur Nintendo Switch, à commencer bien sûr par le très attendu Super Mario Odyssey.Le plombier moustachu n'était évidemment pas la seule star de cette vidéo Spotlight, et les joueurs ont ainsi pu découvrir qu'un nouvel opus de la saga Kirby était également en gestation sur Nintendo Switch. Un nouveautrès fidèle à ses origines, avec un2D toujours plus peaufiné, sans oublier la possibilité de jouer jusqu'à 4 en simultané, ce qui ne sera sûrement pas de trop pour venir à bout des nombreux boss et révéler tous les secrets cachés. Unnouvelle génération, attendu sur Nintendo Switch en 2018.Parallèlement à ce nouveau, Nintendo a également confirmé l'arrivée d'un nouvel opus de la saga. Ce dernier, qui ne dispose pas encore d'un titre définitif, se veut un jeu de plateformes 2D assez similaire aux derniers opus en date, avec toutefois un style graphique assez singulier, et la possibilité de retourner les décors. Un épisode qui fait également la part belle à la coopération, puisqu'il sera possible de faire équipe avec un ami. Unqui joue assez allègrement avec la perspective visuelle et dont Nintendo a proposé une démonstration en live sur son. Toutefois, là encore, le jeu n'est pas attendu en boutiques avant 2018.Nintendo a également tenu à rappeler l'arrivée prochaine d'un certain, un RPG très attendu, dont la sortie est calée à la fin d'année 2017 si tout va bien.Du côté de la saga, pas de nouvel épisode en vue, mais Nintendo a tenu à revenir sur les DLC qui seront proposés très bientôt pour, dans le cadre de l'Expansion Pass. Si le premier, proposant notamment de nouveaux défis, sera disponible le 30 juin, le second, baptiséest attendu pour la fin d'année.Toujours dans le cadre de sa vidéo Spotlight, Nintendo a également tenu à confirmer le développement d'un nouveau. Après deux opus sur GameCube et un sur Wii, le FPS mettant en scène Samus Aran sera donc de retour sur Nintendo Switch. Toutefois ici, pas la moindre image du jeu, seulement un logo... Autant dire que le jeu n'est pas attendu avant une bonne année, au minimum.Toutefois, c'est sur Nintendo 3DS que les amateurs deauront de quoi se réjouir très bientôt. En effet, quelques minutes après la diffusion de sa vidéo, Nintendo a confirmé la sortie d'un certainsur Nintendo 3DS dans le courant du mois de septembre. Un opus qui se veut ledesur GameBoy, et qui s'annonce très prometteur.Toujours sur Nintendo 3DS, le géant japonais a également dévoilé la disponibilité prochaine de. Il s'agit ici d'undu tout premier opus de la saga, dans lequel on retrouvera les deux frères plombiers les plus célèbres de la planète. Nintendo proposera évidemment du contenu bonus, et notamment la possibilité de recruter les sbires de ce cher Bowser. Un jeu attendu le 6 octobre prochain en boutiques.Pour le reste, Nintendo a tenu à confirmer sa collaboration avec Ubisoft, concernant, attendu sur Switch à la fin du mois d'août. Le géant nippon a également accordé une large place àet ARMS, qui font tous deux l'objet de différents tournois sur place, à Los Angeles. Nintendo est également revenu sur Pokkén Tournament DX qui sera disponible en fin d'année, tout en prenant le soin de confirmer le développement d'un "vrai" Pokémon pour la Nintendo Switch. Enfin, l'E3 2017 a également permis à Nintendo de confirmer l'arrivée prochaine desur Switch, ainsi que d'un tout nouveau