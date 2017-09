Test Destiny 2 : du pareil au même ?

Une suite... pour les fans ?

Un mode MMO et PvP vraiment bien travaillé

Le verdict de Clubic

Modifié le 15/09/2017 à 14h38

Dans ce Destiny 2, la dernière Cité sur Terre est tombée et a été réduite en cendres. Une cité désormais occupée par un nouvel ennemi puissant accompagné de son armée d'élite : La Légion Rouge. Comme dans le premier épisode, chaque joueur est appelé ici à créer son Gardien, dont la vocation est de défendre l'Humanité. Un opus qui démarre avec une cinématique particulièrement réussie, suivie d'un prologue qui avait malheureusement déjà été présenté, mais toujours aussi plaisant à vivre.Les développeurs ont souhaité proposé un Destiny 2 plus maîtrisé que jamais, et force est d'admettre que cela se ressent très nettement dès les premières minutes de jeu. La mise en scène est bien plus travaillée, avec une histoire elle aussi mieux posée, afin de ne pas décevoir le fan de la première heure, mais aussi d'embarquer le néophyte, qui sera peut-être tenté ou intrigué par ce second épisode la hype qui l'entoure. Le néophyte n'aura aucun mal à entrer dans l'histoire, mais il risque de se retrouver un peu perdu au bout de quelques heures, face à la tonne d'informations auxquelles il fera face.Même si l'univers SF (inspiré de Halo, Star Wars...) est très prenant pour le fan du genre, Destiny 2 nécessite un certain investissement de la part du joueur pour comprendre et maîtriser les nombreuses mécaniques de jeu. Loin d'être un simple FPS, Destiny 2 offre de vrais éléments de RPG et de MMO, avec une évolution du personnage, mais aussi énormément detant d'armes que d'autres objets à glaner sur le champ de bataille, pour personnaliser son Gardien et faire exploser ses statistiques. Le Hub central nécessite par exemple un minimum d'observation et de compréhension, tout comme le système de voyage interstellaire. Bref, si l'habitué sera aux anges, le nouveau venu risque d'être un peu décontenancé, même si des efforts ont été faits ici pour l'accueillir au mieux.permet de profiter d'une vraie aventure solo, à laquelle il est possible (et même franchement recommandé) d'ajouter de nombreuses missions en multijoueur, avec des événements temporaires, mais aussi des affrontements entre clans. La trame principale dévoilera sa conclusion au bout d'une douzaine d'heures de jeu environ. Il faudra alors se plonger dans les entrailles du multijoueur pour relancer tout l'intérêt de ce Destiny 2, avec des Raids épiques, mais aussi des affrontements PvP plus classiques, à base de capture de zones par exemple.Esthétiquement, l'univers SF soutenu par une direction artistique de haut vol est particulièrement prenant pour qui apprécie le genre. ici. L'univers est bien détaillé, avec une vraie richesse dans la narration, des planètes captivantes à explorer et en prime quelques lieux assez marquants. Pourtant, si la direction artistique est impeccable, cen'est pas forcément une claque graphique (y compris sur PS4 Pro). Les textures ne sont pas toujours très précises, et certains lieux affichent même un rendu assez pauvret, plombé qui plus est par une dose d'assez tenace. La fluidité reste néanmoins impeccable, mais on aurait quand même apprécié un rendu un peu plus spectaculaire d'un point de vu visuel.Malgré cette légère déception visuelle, Destiny 2 permet de visiter de très nombreuses zones de jeu, avec de nombreuses optimisations par rapport au premier opus en terme de navigation, ce qui améliore très nettement le confort de jeu. Chaque planète visitée offre son lot de missions, de sous-missions et de lieux cachés qui permettent de mettre la main sur de précieux bonus. En solo, on regrettera simplement quelques missions un peu longuettes, mais Bungie a fourni un réel effort au niveau des missions principales, et le joueur débloquera au fur et à mesure de sa progression l'essentiel des modes de jeu proposés.Bref, un Destiny 2 optimisé, mais un jeu qui ne devrait toujours pas déclencher les hourras chez ceux qui étaient restés hermétiques au premier opus. Malgré de vrais efforts, il est clair que Bungie a décidé de rester fidèle aux bases mêmes du premier opus, quitte à contenter les fans de la première heure, et laisser les autres sur la touche. Difficile toutefois, même pour le fan invétéré, de ne pas faire la moue face à quelques éléments très similaires (voire identiques) au premier opus, comme les trois classes de Gardien, les Doctrines, ou même les ennemis rencontrés. Les moins conciliants pesteront également face à des boss type « sacs à PV » qui donnent parfois lieu à des affrontement assez répétitifs et longuets.Malgré ces quelques défauts,parvient à tenir le joueur grâce à unparticulièrement bien calibré, avec une excellente précision et quelques possibilités intéressantes, notamment via les esquives, les double sauts ou les super pouvoirs bien sûr. Le côté MMO, assez dérangeant pour le nouveau venu dans un premier temps, s'avère lui aussi très réussi, et c'est un vrai plaisir que de croiser d'autres Gardiens, de nouer des liens, de participer à des Assauts, de combattre en PvP dans des arènes plus réduites qui sont synonymes d'affrontements plus nerveux... Bref, le fan de Destiny sera évidemment ravi de retrouver son « FPS-RPG-MMO » préféré avec une formule intacte ici, mais celui qui n'accrochait pas au premier opus n'a que peu de chance d'être plus enthousiasmé par celui-là.Pas de grosse prise de risque pour Bungie avec ce Destiny 2 qui se charge de peaufiner la formule (gagnante) initiée en 2014 avec le premier épisode. On notera un réel effort accordé à la section solo, avec une direction artistique impeccable et une ambiance SF absolument phénoménale. Le jeu multi est lui aussi un modèle d'efficacité, avec cette envie irrépressible deencore et toujours, afin de dégoter un nouvel équipement, une nouvelle arme... Dommage toutefois de ne pas avoir osé implémenter davantage de nouveautés pour tenter d'aller titiller la curiosité du néophyte.En ce qui nous concerne, on regrette également une section graphique un peu pauvrette par moments, avec quelques passages asseztechniquement parlant. En l'état,, à condition de ne pas jouer uniquement en solo et d'avoir déjà adhéré au premier opus. Pour cela, Activision peut compter sur une base de joueurs solide pour faire le succès de cet épisode, en attendant les DLC et le prochain opus. Bref, une suite globalement réussie sans grande surprise, et qui semble finalement taillée sur-mesure pour satisfaire principalement les fans de la licence.