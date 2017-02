Retro-gaming : les meilleurs émulateurs arcade et consoles

Voir aussi notre vidéo-test de la Mini Nes Classic

Les jeux d'arcade



Mame

Littéralement Multi Arcade Machine Emulator, Mame est l'émulateur star en matière de jeux d'arcade. 28 000 jeux sont supportés par ce logiciel, et des drivers de nouvelles machines sont régulièrement ajoutés. Il ne fonctionne pas en ligne de commande mais via une interface minimaliste, ce qui le rend accessible aussi aux novices.



+ Les plus

- Beaucoup de logiciels émulés

- Plus besoin de passer par des lignes de commande



- Les moins

- Nécessité de passer par les fichiers du programme pour lancer un jeu

- Configuration un peu compliquée



Kawaks

Kawaks émule les jeux Capcom (donc cps1 et cps2) et NeoGeo. S'il faut passer par les dossiers du programme pour charger un jeu (ce qui est plutôt contraignant), l'interface reste claire et facile à prendre en main.



L'avantage de cet émulateur, outre son excellent rendu graphique, c'est la possibilité de pouvoir jouer en ligne via internet. Idéal pour un émulateur qui propose notamment les mythiques Street Fighter.



+ Les plus

- Interface claire

- Possibilité de jouer en ligne



- Les moins

- Beaucoup de jeux non reconnus





FinalBurn Alpha

FinalBurn Alpha est semblable à Kawaks. Il regroupe pas mal d'adeptes, puisqu'il ne requiert pas de gros réglages tout en proposant d'excellentes performances. Depuis le passage de FinalBurn à FinalBurn Alpha, une dizaine de machines d'arcade sont proposées, ce qui fait de ce logiciel un ténor des émulateurs.



Pour couronner le tout, il est également possible de jouer en ligne grâce à Kaillera, un programme intégré à beaucoup d'autres logiciels du même type. Pour cela, pas besoin de liste d'amis : il suffit d'intégrer n'importe quel serveur créé par des joueurs partout dans le monde. Un système qui donne une toute autre dimension aux jeux d'arcade.



+ Les plus

- Un grand nombre de machines prises en charge

- Possibilité de jouer en ligne

- Facilité des réglages



- Les moins

- Réglages audio sommaires



WinUAE

Les jeux Amiga ont aussi leur émulateur dédié. WinUAE donne au célèbre ordinateur personnel des années 90 une seconde jeunesse.



Pour le faire fonctionner, l'utilisateur devra récupérer la ROM de l'Amiga. S'il possède la machine d'origine, il pourra se la procurer grâce à un programme inclus. Une fois cette opération effectuée, il ne reste plus qu'à charger les jeux.



+ Les plus

- Options de configuration très poussées



- Les moins

- Interface compliquée



Le monde des émulateurs sur PC est vaste et toujours en mouvement. En effet, ces projets sont majoritairement des logiciels libres - ou en tout cas libres d'accès - développés par des particuliers. Sans compter qu'il en existe absolument pour tous les goûts. La plupart des consoles sont émulées, certains émulateurs proposent même de régler avec précision les paramètres de jeu, quand d'autres sont accessibles même aux novices. Clubic vous propose aujourd'hui de trouver LE bon émulateur qui fera tourner vos jeux les plus vieux prenant la poussière au fond de votre cave.: Même pour les jeux qui ne sont plus commercialisés, la plupart sont soumis à des droits d'auteurs. Le partage de ROM est passible de poursuites et aucune ne sera proposée dans cet article.Jouer à des jeux d'arcade sur PC est un vrai défi. La forme de l'écran varie selon le type de borne, et les fichiers sont souvent durs à retrouver. Ces émulateurs sont des références dans leur domaine, et peuvent se compléter puisqu'ils ne sont pas tous compatibles avec les mêmes jeux.