Fortnite arrivera cet été sur Android

Modifié le 21/05/2018 à 16h33

L'arrivée prochaine desur Android semble acquise, son timing l'est en revanche un peu moins : même si Epic Games évoque l'été 2018, cette échéance (imprécise, disons-le au passage) fait plus figure d'un objectif que d'un engagement.Ordinateur, Xbox One, PS4, iOS... : les plateformes sur lesquellesest disponible sont nombreuses, et pour un jeu d'une telle popularité, c'est une stratégie gagnante. Mais jusqu'ici, il manque toujours une plateforme clé, qui pourrait accroître encore son audience (et donc les revenus d'Epic Games, le studio, qui le développe). Il s'agit des smartphones Android.Déjà évoquée à l'hiver 2018, l'arrivée desur Android se précise : Nick Chester, le directeur communication d'Epic Games, a annoncé que son studio avait l'objectif de sortir une version Android avant l'automne 2018. Sur Twitter, il a aussi tenu à nier l'existence d'un programme de bêta par invitation, après que certains youtubers spécilisés dans le jeu vidéo ont affirmé en avoir reçu de la part d'Epic Games. Des propositions d'invitations pour testersur Android ne sont donc pas légitimes, puisqu'elles ne proviennent pas d'Epic Games et que de toutes façons, il n'y a aucune version bêta pour l'heure.Il sera intéressant de voir quelle forme prendrasur Android. Car pour offrir une expérience deagréable y compris sur des terminaux peu performants, le rendu graphique doit être simplifié. Mais toute simplification doit avoir des limites, car Epic Games ne peut bien évidemment pas se permettre de sortir un jeu trop primitif. Certaines fonctionnalités, comme le chat par la voix (très utile lorsque vous jouez en duo, par exemple), pourraient sans doute disparaître, une application trop volumineuse pouvant décourager certains utilisateurs, voire rendre l'installation impossible pour ceux dont les smartphones disposent d'un espace de stockage limité.D'autre part, Epic Games devra concevoir le jeu mobile de façon à ce que les personnes jouant sur Xbox ou sur ordinateur (avec une vraie souris et un clavier) n'aient pas systématiquement le dessus sur ceux qui joueront sur l'écran tactile d'un smartphone, qu'ils manipuleront avec un doigt. Autre interrogation : Epic Games ayant également annoncé l'arrivée des statistiques dans, il sera intéressant de savoir si, lorsque l'on « migrera » sur smartphone, elles prendront toujours en compte les victoires réalisées sur ordinateur ou console.