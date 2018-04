PS5 : ce qu'on sait de la prochaine console de Sony

Les rumeurs vont bon train sur la future console phare de chez Sony

Sony compte bien garder l'avance sur son principal concurrent

Sources : Eurogamer, wccftech, Wikipédia.

Modifié le 19/04/2018 à 15h20

, l'architecte de la PS4 et de la PS Vita, bien connu de l'industrie du jeu vidéo, est de nouveaux aux commandes du futurde Sony.La succession de la, qui va fêter ses 5 ans en novembre prochain, est désormais assurée par le célèbre Mark Cerny, créateur entre autres de la licence Knack et l'un des collaborateurs de sagas telles queou encoreCette nouvelledevrait intégrer des composants plus puissants que la précédente : un processeur plus performant (contre 16 nanomètres pour laet 24 nanomètres pour la PS4) et une mémoire vive plus robuste et moins énergivore (au lieu de la GDDR5 de la PS4, qui avait malgré tout ravi les développeurs à l'époque) tout en conservant la mêmeReste à espérer que la rétrocompatibilité sera bien assurée pour laLes dernières fuites semblent indiquer que l'architecte en chef de las'appuie beaucoup sur lesdes développeurs de jeux vidéo qui ont été mis dans la confidence. Cette méthode a très bien fonctionné lors de la création de la PS4, qui a été le succès technologique qu'on connaît au moment de sa sortie.Toujours est-il qu'au vu de l'avance de Sony face àet sa, tant du point de vue de la puissance technique que des ventes, le constructeur japonais semble bien décidé à conserver cette avance, voire à creuser l'écart.D'après certaines rumeurs, lane devrait pas sortir avant mi-2019 ou 2020, le temps pour le constructeur d'intégrer les composants les plus récents sans faire bondir les tarifs. Probablement pour éviter de reproduire ce qui avait valu de nombreuses critiques à la PS4 au moment de sa sortie : son prix exorbitant.