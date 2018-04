Fortnite Battle Royale : déjà un énorme succès sur iOS et bientôt sur Android !

Disponible depuis quelques jours sur iOS, et déjà une cash machine...

Bientôt sur Android ?

Modifié le 08/04/2018 à 18h29

Le jeudes créateurs de Gears of War, développé en coopération avec People Can Fly, est basé sur un concept de survie et de construction en coopération entre les joueurs. Le mode Battle Royale a pour objectif d'être le dernier à survivre en reprenant le gameplay de Fortnite dans un environnement multi-joueurs.Bien que disponible seulement depuis la semaine dernière sur l'App Store, Fortnite commence à montrer son immense potentiel de monétisation bien que gratuit au téléchargement. Un rapport de Sensor Tower annonce déjà près de 15 millions de dollars de revenus en moins d'un mois et plus de 11 millions d'installations.Fortnite est déjà classé N°1 des téléchargments sur l'App Store aux Etats-Unis, en France, et dans une vingtaine de pays et ce n'est que le début d'après l'institut d'étude de marché. Aux Etats-Unis, le jeu affiche déjà des revenus supérieurs à ceux des licences les pluscomme Candy Crush Saga, Clash of Clans ou encore le phénomène Pokemon Go, c'est dire!Sa prochaine arrivée sur Google Play devrait encore secouer les classements de téléchargement compte tenu du parc de smartphone compatible dans le monde.Malheureusement les développeurs du jeu ont annoncé récemment qu'il faudrait encore attendre un peu avant de retrouver la licence sur l'OS de Google. En tout cas, aucun APK n'a pour le moment été repéré sur la toile, les joueurs sur Android devront donc encore patienter...En attendant nous vous proposons de revoir le trailer de la licence qui s'annonce déjà comme le phénomène de l'année sur mobile !