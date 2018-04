Ep.02 de l'Atelier Toy-Con : comment amener les enfants à se surpasser ?

La voiture téléguidée transformée... en tank

Comment programmer le déplacement du tank ?

Programmation : nœud d'entrée SL (bouton SL appuyé) > nœud de sortie Vibrer (vibrations du Joy-Con droit)

Programmation : nœud d'entrée SR (bouton SR enclenché) > nœud de sortie Vibrer (vibrations de la manette gauche)

La caméra IR, au centre de l'attaque

Programmation avancée

À l'attaque du monstre !

Programmation : nœud d'entrée X (bouton X appuyé) + nœud d'entrée Marqueur IR (marqueur infrarouge capturé par la caméra) > nœud de sortie Vibrer (vibrations de la manette du monstre)

Et si on ajoutait quelques effets sonores ?

Programmation : nœud d'entrée Marqueur IR (capteur IR visualisé par la caméra) + nœud intermédiaire Do Effets 1 (effet sonore avec la note Do sélectionnée)

Programmation : nœud d'entrée X (bouton X utilisé) + nœud intermédiaire Sol Effets 1 (effet sonore avec la note Sol sélectionnée)

Caméra et capteur infrarouge (IR)

Conclusion

La vidéo précédente montrait la manière de réaliser son propre jouet depuis le laboratoire secretinstallé sur tous les logiciels du Nintendo Labo grâce à une programmation ludique et assez intuitive. Maintenant que les bases de l'atelier sont connues et maîtrisées, ce nouveau tutoriel détaille la méthodologie pourqui embarquera une caméra infrarouge installée dans le Joy-Con droit, cette fameuse caméra inconnue du grand public qui a alimenté pendant longtemps la théorie de la réalité augmentée. La ressemblance avec leest assez frappante tout en étant normale : le tank est un dérivé du jouet initial, à la seule différence qu'il est rehaussé d'un stylo scotché sur le capot afin de lui donner un air de tank.Deux manettes sont ajoutées de part et d'autre du support en carton servant de base à la machine : quand une manette vibre, les pattes en carton s'animent elles-aussi et déplacent l'ensemble. Lorsque les manettes à gauche et à droite de la voiture vibrent de concert, l'engin se met alors à avancer grâce aux vibrations. Côté atelier Toy-Con, cela donne: si telle action est réalisée, alors une réaction s'en suit. Pour faire vibrer la manette droite, l'action « Appui sur le bouton SL » est associée au nœud d'entrée et va permettre au nœud de sortie d'enclencher la fonction « Vibrer » du Joy-Con.Sur la même base, le nœud de sortie « Vibrer » pour la manette gauche sera déclenché par l'appui sur le bouton SR du nœud d'entrée correspondant.Ces deux actions laissent l'utilisateur diriger la voiture. Lorsqu'un bouton est appuyé, une seule manette vibre et change la direction de l'engin ; si les deux boutons sont enclenchés simultanément, la voiture avance de manière linéaire. Cette méthode de déplacement rappelle à juste titre les chenilles du tank : si une seule chenille fonctionne, l'engin se déplace à gauche ou à droite et, quand les deux chenilles sont actionnées en même temps, il avance tout droit.Pour les besoins de la vidéo,. Il possède dans le dos un Joy-Con et, sur sa tête, un marqueur IR (un cercle de bande réfléchissante). Le tank téléguidé, qui possède dans le Joy-Con de gauche une caméra à infrarouge, peut alors détecter le marqueur IR du monstre.Maintenant que le tank est programmé pour se déplacer,. En effet, l'interaction avec le tank est simpliste : lorsque la caméra infrarouge du tank aperçoit le marqueur IR, le Joy-Con dans le dos du monstre vibre et précipite la bête au sol. Pour réaliser cette action, un nouveau module est réalisé. Le nœud d'entrée est « Marqueur IR », soit la caméra infrarouge embarquée dans la manette de droite, quand le nœud de sortie est « Vibrer ». Ainsi, quand la caméra voit un capteur IR (le capteur IR est visible dans le nœud à l'écran), l'action du nœud de sortie est déclenchée : une manette vibre. Comme le Joy-Con commandé par ce nœud de sortie est installé dans le dos du monstre, la manette se met à vibrer quand le capteur est dans le viseur de la caméra infrarouge (nœud d'entrée) et permet de faire chuter le personnage de manière automatique.La première partie du tutoriel est achevée. Avec ces trois programmations successives depuis l'Atelier du Nintendo Labo, vous pouvezet, lorsque la caméra croise le chemin du marqueur IR,monstrueuse etNintendo ne s'arrête pas là et continue de nous démontrer les possibilités d'action de ses Toy-Cons. En combinant de nouveaux nœuds avec ceux réalisés précédemment, il est possible d'améliorer les capacités du tank côtéet bruitage.La première phase consiste à définir un bouton qui permettra de. Pour ce faire, deux nœuds d'entrée sont associés et permettent de déclencher la vibration du monstre. Le premier nœud d'entrée X (pour bouton X) est combiné à l'action Marqueur IR grâce à un nœud intermédiaire ET.Les vibrations de la manette de l'ennemi sont maintenant déclenchées à la fois par la caméra et par un bouton, permettant une action manuelle à l'instar d'un jeu de shooting.La personnalisation du gameplay se réalise aussi du côté des bruitages avec. Au précédent module, un nœud intermédiaire Do Effets 1 est ajouté après le nœud d'entrée Marqueur IR. Autrement dit, quand le capteur infrarouge sera détecté, l'effet sonore choisi sera lancé.Un deuxième ajout sonore vient compléter cette personnalisation. Le nœud intermédiaire Sol Effets 1 est déclenché lorsque le nœud d'entrée X (bouton X utilisé) est activé. Si le bouton X est enclenché, un son est produit.Ce tutoriel nous indique d'autres possibilités de personnalisation comme déclencher un son quand la manette passe de la position horizontale à verticale ou allumer un écran si le Joy-Con tombe. Une mini borne d'arcade est aussi présentée, laquelle, combinée au moulinet de la canne à pêche, ajoute plus de gameplay à cette chasse au monstre.La vidéo s'attarde enfin sur le vocabulaire employé dans le tutoriel pour expliquer l'acronyme IR issu du mot InfraRouge (rappelons si besoin que le Nintendo Labo est destiné à des enfants). La lumière infrarouge, invisible à l'œil humain, permet à la caméra embarquée dans le Joy-Con droit de voir les formes ou les mouvements, y compris dans le noir absolu. Concernant la détection du monstre, celui-ci arbore sur la tête un capteur infrarouge composé d'un ruban réfléchissant dans le même genre que celui des cyclistes ou des gilets de sécurité obligatoires dans les voitures. Cet autocollant réfléchissant renvoie à la caméra sa lumière infrarouge et lui permet, avec cet effet de miroir, de déceler la présence du capteur. De nombreux Toy-Cons utilisent cet échange infrarouge pour leurs mécanismes : le piano, la maison, le robot... Apprendre à utiliser ces fonctionnalités et maîtriser le dialogue entre un capteur infrarouge et la caméra semble. La boite à musique présentée utilise habilement les deux éléments avec autant de capteurs que de notes à jour pour un rendu proche des boîtes à musique à manivelle d'un autre temps.Encore un fois, la firme nippone continue de prouver que. Utiliser du carton pour interagir avec une console dernière génération, pouvoir élaborer son propre jouet et s'initier à l'instruction conditionnelle de son Toy-Con de manière ludique et intelligente, comprendre les mécanismes et savoir les utiliser et les combiner... En plus de poser le Nintendo Labo comme une nouvelle pierre angulaire du développement de sa console hybride,, tant sur le plan moteur qu'intellectuel en travaillant notamment l'imagination, la réflexion, la curiosité, la programmation et la logique.Le prochain épisode de l'Atelier Toy-Con se penchera sur la réalisation d'une guitare à élastiques et de nouvelles manières d'utiliser les kits Nintendo Labo. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.