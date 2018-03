Ep.01 de l'Atelier Toy-Con : Nintendo Labo, un concept révolutionnaire

L'Atelier Toy-Con : découvrez ce qu'est le Nintendo Labo

la méthode pour créer ses propres Toy-Cons grâce à l'atelier Toy-Con, disponible dans chaque logiciel Nintendo Labo

grâce à l'atelier Toy-Con, disponible dans chaque logiciel Nintendo Labo l'intérêt de combiner ses différents jouets en carton

quelques astuces de programmation.

Créer ses propres Toy-Cons

Combiner ses Toy-Cons

Astuces de l'atelier

En conclusion, un concept révolutionnaire et audacieux

Modifié le 22/03/2018 à 16h25

Dévoilé le 11 janvier dernier, len'a eu de cesse de faire parler de lui. Certains trouvaient ridicule de jouer avec du carton, d'autre encore arguaient que le prix des kits était largement disproportionné mais la plupart des amateurs découvraient avec envie cette nouvelle façon de jouer, principalement destinée aux enfants. A un peu plus d'un mois avant l'arrivée sur le marché des premiers kits(robot et multi-kit), leur utilisation se démontre un peu plus avec le premier épisode d'une série de vidéos explicatives Nintendo intituléePour répondre à toutes les interrogations et promouvoir le concept de ses jouets en carton, Nintendo a déjà réalisé des ateliers de découverte à Paris au début du mois et continue, par sa chaîne YouTube, àl'arrivée duCe premier épisode de l'a été diffusé le 15 mars et démontre, s'il le fallait, que ces nouveaux jouets n'auront comme principale limite que notre imagination. Dans cet épisode 1 de 2 minutes 43, trois parties sont abordées :Découvrez ci-dessous cet atelier en vidéo, ou retrouvez les principales informations ci-après !En connectant deux nœuds depuis cet atelier, vous, ce qui vous permet de manière non exhaustive de faire vibrer vos manettes, jouer d'une guitare électrique, modifier la luminosité de l'écran, savoir si votre manette est en mouvement, utiliser un Joy-Con comme pistolet... La vidéo explicite quelques possibilités de programmation reposant sur le mécanisme d'action puis réaction : une combinaison de plusieurs actions simples pour tel résultat ou encore une action répétée X fois déclenchant telle réaction. En somme : faites une action et quelque chose se produit.En réalisant vos propres créations, vous pouvez alors inventer une guitare électrique, jouer aux dominos, tirer sur des envahisseurs sur votre écran TV. Les possibilités semblent infinies.Cet épisode dévoile aussi des. On voit par exemple la canne à pêche qui contrôle la voiture téléguidée, la moto qui joue de la musique, une batterie... Là encore, il faudra tester et s'essayer aux assemblages pour réussir à lier habilement ses accessoires Nintendo Labo.Enfin, la dernière partie de cette présentation dévoile des astuces sur le Nintendo Labo. Il s'agit despécifique du jeu ainsi que. La vidéo indique quelques actions d'entrée ou de sortie (appuyer sur un bouton, pousser un stick...) ainsi que celles possibles sur les nœuds intermédiaires (compteur, chronomètre, non...) ; soulignons d'ailleurs que chaque nœud est personnalisable et paramétrable. De nouvelles idées d'utilisation des Toy-Cons sont encore dévoilées par le biais de cette courte vidéo : jouer au ping-pong, fabriquer une tirelire intelligente, faire un parcours pour la voiture téléguidée, réaliser un tank téléguidé (le sujet du prochain épisode)...Laa été un nouveau tournant décisif dans l'histoire de la marque nippone. Console de salon à la fois nomade et permettant, sans aucun accessoire supplémentaire, de jouer à deux, cette première console de jeu hybride a su conquérir le grand public et renouer avec le succès. Nintendo avait réussi son pari risqué : redonner au jeu vidéo son aspect ludique et son fun inimitable. A l'heure du bilan, après une première année plus qu'honorable et un catalogue supérieur à 300 jeux, Nintendo réussit l'impossible :. Avec ses Toy-Cons, le contour entre réel et virtuel s'estompe.C'est un nouveau défi auquel nous convie Nintendo :. Fabriquer nos jouets puis s'amuser avec nos créations et inventer de nouvelles utilisations possibles, tel est le concept créatif, révolutionnaire et audacieux du Nintendo Labo. Au travers de cette première vidéo de l', on entrevoit un fragment des possibilités incommensurables de la Switch et des combinaisons inimaginables entre les différents objets en carton.