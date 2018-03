Clubic joue à Sea Of Thieves en live ce soir sur Twitch !

Découvrez Sea of Thieves en live, sur Twitch avec Clubic !

Au menu : découverte du jeu, quêtes, PVP et bonnes tranches de rigolade !

Modifié le 20/03/2018 à 16h47

Ce titre ouvert multijoueur, vous emmenant dans l'univers de la piraterie, est très attendu par la communauté. Il faut dire que le jeu propose de la coopération, des batailles navales ainsi que des quêtes épiques qui vous amèneront (peut-être) à trouver un trésor ! Mais ce n'est pas tout : voici tout ce que vous devez savoir sur Sea Of Thieves À cette occasion, vous pourrez retrouver une partie de l'équipe deNous vous attendons vers 20h, pour découvrir avec nous le jeu directement sur Twitch :Vous pourrez aussi nous retrouver en live sur YouTube Si vous cherchez le jeu, on vous a d'ailleurs trouvé un bon plan : Sea of Thieves sur CDKeys à 57€ . Il est aussi disponible "gratuitement" via le Game Pass