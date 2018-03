"Tout ce que vous devez savoir" sur Sea of Thieves, qui sort demain

« Tout ce que vous devez savoir » sur Sea of Thieves !







Sea of Thieves offert à l'achat d'une Xbox One X

Modifié le 19/03/2018 à 12h09

Le jeu est aussi gratuit pour ceux qui achèteraient la Xbox One X jusqu'au 24 mars.Hâte de prendre la mer, de vous lancer dans des chasses au trésor et de participer à des batailles navales ?sort officiellement demain, et pour faire patienter les futurs pirates, une vidéo présentantsur le jeu a été postée sur Youtube... ainsi que le trailer officiel du jeu !Pour rappel, Sea of Thieves vous propose de devenir membre d'un équipage et de vous frotter à la vie de pirate dans un monde ouvert et partagé. D'autres équipages pourront vous approcher, avec des intentions plus ou moins pacifiques... À vous d'intéragir avec ce monde vivant, en faisant attention à votre bateau !Jusqu'au 24 mars, celles et ceux qui achèteront une Xbox One X chez un revendeur participant à cette offre promotionnelle pourront télécharger gratuitement le jeu. Microsoft surfe d'ailleurs sur la vague Sea of Thieves en proposant une manette Xbox sans fil en édition limitée , aux couleurs du jeu, à 69,99€. Enfin, un pack spécial avec la Xbox One S , incluant la console, une manette sans fil, le jeu, un abonnement Xbox Live Gold d'un mois et un test d'un mois au Xbox Game Pass est mis en vente pour 299,99€ (soit le prix de la console seule).