API Google Maps : Google va aider les développeurs de jeux mobiles

Une nouvelle API Google Maps

Créer des mondes alternatifs n'aura jamais été aussi simple

Modifié le 15/03/2018 à 10h38

La firme américaine va ainsi lancer uneouverte aux développeurs de jeux mobiles, sur laquelle ils pourront se baser pour créer des mondes alternatifs. Certains studios ont déjà eu l'occasion de tester cette nouvelle solution :ou encoreseront ainsi basé sur Google Maps.Pour permettre aux développeurs de créer (plus facilement) le prochain, Google va lancer une API qui permettra d'utiliser les données du service de cartographie de la firme pour créer des jeux. Comme l'indique Google dans son communiqué , «Google promet aussi que les jeux qui seront basés sur son infrastructure seront «».Google va intégrer les buildings, routes et parcs directement dans Unity, une plateforme de développement de jeu vidéo. Les développeurs pourront utiliser ces données et y projeter des textures pour créer un environnement qui collera à l'ambiance du jeu qu'ils souhaitent créer. Comme l'indique la firme, les studios pourront ainsi «».Ce nouveau kit de développement devrait donc permettre aux studios de jeux mobiles de se concentrer sur l'expérience en jeu et sur des gameplays immersifs. Au point de permettre la création de nombreux jeux comme Pokémon Go ?